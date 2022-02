Raccolta differenziata a Monza: un incontro pubblico per rispondere a tutte le domande

L'1 marzo inizia a Monza la nuova raccolta differenziata. Ma le polemiche (e i dubbi) non si placano. Tutt'altro. Così che l'amministrazione comunale e l'impresa Sangalli organizzano un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per rispondere alle domande.

L'appuntamento è per mercoledì 23 febbraio alle 21 al teatro Binario 7. All'incontro interveranno il sindaco Dario Allevi, l'assessore all’Ambiente Martina Sassoli oltre ai tecnici del Settore ambiente del Comune di Monza. Illustreranno le principali novità del servizio i referenti dell’Impresa Sangalli, Giuseppe Zampiello, responsabile dei servizi di Monza e Sandro Di Scerni, responsabile della Comunicazione. Interverranno inoltre i rappresentanti della società ESPER, incaricata della Direzione dell’esecuzione del contratto.

In queste ultime settimane non sono mancate le critiche (anche molto accese) in merito alle nuove modalità della raccolta differenziata. In particolare il nuovo sacco rosso per la raccolta del secco considerato troppo grande da tenere in casa (il ritiro infatti avviene solo una volta alla settimana), la lettiera dei gatti che può essere gettata nell'unità mobile presente nei mercati settimanali, e soprattutto il nuovo orario di esposizione dei rifiuti dimezzato rispetto a prima.

L’incontro è ad ingresso libero, nel rispetto delle normative anticontagio in vigore, fino ad esaurimento dei 275 posti disponibili. Sarà possibile seguire il dibattito in diretta streaming su www.monzapulita.it e www.comune.monza.it.