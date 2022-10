Rivoluzione nella raccolta differenziata: via i bidoni e spazio ai sacchi trasparenti

A Villasanta stop ai bidoni per la raccolta differenziata del multipak. Da lunedì 17 ottobre cambia tutto. "I bidoni che ancora dovessero essere utilizzati per conferire il multipak non verranno più svuotati e riceveranno l’adesivo di non conformità. Cem accetterà solo i sacchi trasparenti che consentono di vedere il contenuto", si legge sulla pagina Facebook del comune di Villasanta.

Ecco che cosa gettare nel sacco trasparente del multipak. Come si legge dal sito del comune di Villasanta vanno buttati imballaggi in plastica (bottiglie e flaconi, reti per frutta e verdura, vaschette porta uova, film e pellicole, barattoli vari, vaschette in polistirolo), imballaggi in tetrapak (contenitori del latte, succhi di frutta e altre bevande), imballaggi in metallo (lattine, flaconi, fogli e vaschette di alluminio, barattoli e coperchi, tubetti per creme, bombolette spray per profumi, lacche e panna), piatti e bicchieri di plastica, grucce in plastica e metallo.