Gli oltre 2.600 monzesi che hanno firmato per dire no alla maxi strada vicino a casa

I residenti, ma non solo, dicono no al progetto per l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord e adesso lo fanno mettendoci anche la firma. Sono 2.674 le firme raccolte dal Comitato vie Talete, Gentili e Aristotele di Monza. Firme raccolte in 129 fogli che sono state consegnate ufficialmente al sindaco Paolo Pilotto, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Monza e Brianza e al Ministero dell’Ambiente. È da oltre un anno che i residenti si oppongono alla realizzazione della maxi infrastruttura che verrà realizzata da Serravalle. Il maxi svincolo, finanziato dalla Regione con un contributo di 42milioni di euro, doveva essere pronto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ma se non ci saranno intoppi burocratici l’opera (il cui cantiere durerà 415 giorni) sarà completata tra 4 anni.

Perché dicono no al progetto

Nella petizione i firmatari hanno ribadito, non solo il no alla realizzazione dell’opera, ma anche il no al progetto del’infrastruttura: “una nuova galleria monodirezionale di svincolo ad una corsia indipendente ed in affiancamento alla galleria esistente della A52 d via Marconi, attraversando via San Rocco proseguendo su via Gentili in Monza, per poi affiancarsi, solo, sulla parte terminale, sempre di Via Gentili, alla galleria esistente della A52, per imboccare il GA02-Monolite scatolare esistente sotto la sede ferroviaria al termine di via Gentili”, si legge nella nota ufficiale del Comitato.

“Questa struttura sotto la sede ferroviaria - spiegano l’avvocato Giovanni Testa e Lorenzo Villa, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato - era stata predisposta per permettere ai cittadini del quartiere di Sant’Alessandro e di San Rocco di avere una ulteriore via di passaggio est-ovest della sede ferroviaria; attualmente possibile solo attraverso il passaggio nella galleria A52 e il ponte su Via Montesanto verso Via Aquileia. Perché utilizzare un’infrastruttura prevista e destinata a ltraffico locale, destinandola unicamente agli automezzi provenienti dalla A4, con il risultato finale di penalizzare ulteriormente i residenti del quartiere?”.

Rischio ulteriore traffico

Il rischio è che possano ritornare gli incolonnamenti all’altezza della rampa di accesso alla A52, dopo l’attraversamento della sede ferroviaria, aumentando il traffico già congestionato nel quartiere. Nella petizione sono state riportate le criticità e i problemi che fin da subito il Comitato ha sollevato: il tunnel aperto di 70 metri in prossimità delle scuole, della palestra e del campo da calcio del San Rocco. “Non solo per il rischio di inalare sostanze cancerogene come scritto nel documento inviato dal ministero dell'Ambiente, ma anche per la presenza di un pozzo pubblico di acqua potabile a 15 metri da dove verrà realizzata l’opera. Oltre al rumore, allo smog, ai 70 metri di tunnel scoperto che passerà vicino alle scuole, alla palestra e al campo da calcio. E poi il rischio per le abitazioni delle vie coinvolte nel cantiere che si troveranno a massimo 2 metri da casa: scavi profondi fino a 16 metri vibrazioni e possibili lesioni", aggiungono.

La soluzione

Si ritiene pertanto inidoneo e inefficace il progetto di cui all’oggetto, inoltre destano significative perplessità le opere di cantierizzazione in prossimità di unità residenziali, scolastiche e sportive, tenendo conto del fatto che il quartiere è abitato quasi esclusivamente da persone anziane. Si sottolinea inoltre che, a fronte degli eventuali, molto discutibili, benefici di tale intervento, l’impatto ambientale è sicuramente eccessivamente alto e negativo.

Per evitare incolonnamenti, smog e stress il Comitato ribadisce l’eliminazione del casello sulla A52 “che doveva, secondo le promesse effettuate alla sua inaugurazione dal Ministro dei lavori Pubblici dell’epoca, Roberto Maria Radice, rimanere attivo solo una decina di anni, promessa disattesa – concludono - Spostare il casello sulla A52 oltre l’uscita di Sesto S.Giovanni area Centro Commerciale Vulcano, il che farebbe gravitare tutti gli automezzi che non vogliono pagare la tassa di transito al casello, nell’area Vulcano, scarsamente residenziale e prettamente area industriale”.