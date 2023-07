Stop ai parcheggi a pagamento: al via una raccolta firme on line

Stop ai parcheggi a pagamento in centro a Monza: Fratelli d’Italia si mobilita e lancia una raccolta firme on line per dire no al provvedimento adottato dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto e che dall’1 agosto vedrà sparire le strisce bianche in centro città. Una scelta che fin da subito ha sollevato numerose critiche non solo tra gli esponenti politici di opposizione, ma anche sui social. Adesso Fratelli d’Italia tenta, ancora una volta, l’arma della raccolta firme con una petizione lanciata on line e che in pochi giorni ha raccolto oltre 600 adesioni.

“A Monza l'amministrazione di centrosinistra ha recentemente deciso di aumentare di oltre 3000 unità i parcheggi a pagamento in città – si legge nel testo della petizione -. Un provvedimento che non colpirà solo il centro storico, ma anche altre 7 zone. Una scelta che ancora una volta danneggerà le fasce più deboli, i redditi bassi, famiglie e lavoratori in un momento già delicato, oltre ai piccoli commercianti, che vedranno un netto decremento della propria clientela, che sarà di certo meno incentivata a recarsi per i propri acquisti in aree soggette a sosta a pagamento”.

Un modello Milano replicato nella città di Teodolinda che non piace affatto ai meloniani (ma non solo). “Senza una reale alternativa di trasporto pubblico efficiente siamo convinti che la delibera servirà solo a colpire le tasche dei cittadini – si legge ancora nel documento -. È inutile cercare di scimmiottare il "modello Milano" in una città come Monza, dotata di infrastrutture e di un'anima differente. Per di più, nelle linee programmatiche di questa Giunta non si faceva menzione di alcun aumento del numero degli stalli a pagamento. Non accettiamo quindi che si venda come una decisione volta ad incentivare una non meglio precisata "mobilità sostenibile" un'operazione simile, che, all'opposto, nel nostro modo di vedere le cose, servirà solo a rimpinguare le casse comunali e a far quadrare i conti delle previsioni di bilancio”.