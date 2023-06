Il comune non fa i parcheggi, i cittadini si sentono traditi e organizzano una raccolta firme

“Ma come è possibile che adesso i 13 posti auto inseriti nel progetto di recupero residenziale di Villa Dragoni-Volta a Besana Brianza, non verranno realizzati? Prima dell’avvio dei lavori di BrianzaAcque il sindaco Emanuele Pozzoli, durante un incontro con i residenti di via Viarana, aveva assicurato che quel progetto, del quale da anni ormai si parla, sarebbe stato realizzato. Sapevamo che l’azienda era fallita, ma ci era stato assicurato che, comunque, i 13 posti auto comunali sarebbero stati fatti. E invece adesso scopriamo che non si farà più nulla”.

A parlare sono alcuni residenti di via Viarana, a Besana Brianza, che hanno deciso di organizzare una raccolta firme per chiedere al sindaco e alla sua giunta di ritornare sui propri passi: o annullando la delibera di aprile con la quale viene confermata la decisione, già presa nel 2019, di incassare fondi visto che l’impresa fallita non poteva far fronte agli impegni presi di realizzare posti auto; oppure se questo non fosse possibile di ripristinare i parcheggi pubblici che c’erano lungo la via prima dei lavori di riqualificazione e che oggi sono stati eliminati (anche in previsione della realizzazione del parcheggio interrato) togliendo i dissuasori di sosta che nei mesi scorsi sono stati posizionati.

“Siamo molto delusi - aggiungono -. Ci sentiamo presi in giro. È vero che alcuni residenti hanno comunque il garage, e che possiamo lasciare l’auto al parcheggio dell’ospedale camminando per circa 400 metri. Ma l’amministrazione aveva confermato la realizzazione dei parcheggi, 13 posti auto comunali nel silos del compendio residenziale di Villa Dragoni-Volta in via Viarana. Sappiamo che non erano riservati ai residenti, ma a questo punto oggi ci ritroviamo senza parcheggi: quelli lungo la via sono stati tolti, e adesso non avremo più neanche quei 13 di cui ormai da anni si sta parlando”.

In via Viarana il tema dei parcheggi era diventata una sorta di telenovela con continue segnalazioni da parte dei residenti di parcheggi selvaggi prima dei lavori di BrianzAcque e poi di solleciti all’amministrazione per il ripristino di quei parcheggi che, però, il comune aveva già deciso di non realizzare più. "Il comune interviene con la realizzazione di parcheggi nei luoghi dove vi è un reale interesse pubblico. Non è possibile realizzare aree di sosta per soddisfare le esigenze di chi ha più di un'auto, ma non ha il box o il posto auto riservato. Vengono realizzati parcheggi dove servono alla collettività”, aveva spiegato il sindaco a novembre a MonzaToday annunciando la realizzazione nella via di alcuni posti auto a disco orario (poi realizzati), e poi del famoso silos con i 13 posti auto. "Finalmente la pratica si è sbloccata – aveva precisato -. Non abbiamo ancora un crono programma: stiamo attendendo notizie e aggiornamenti dalla Sovraintendenza. Il progetto prevede la realizzazione di circa 13 posti auto pubblici, non di proprietà dei residenti".