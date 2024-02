Al via una raccolta firme per salvare la salute dei monzesi e oggi la denuncia al corteo

Il Comitato di via Talete, Gentili e Aristotele non si ferma. Il cantiere per l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord da realizzare per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non lo vogliono. Così che dopo gli incontri pubblici, gli incontri direttamente in Serravalle, la presentazione di tutte le criticità che la grande autostrada porterà ai residenti come scritto nel documento ufficiale del Ministero dell’Ambiente, adesso si passa anche al’'azione.

Dove firmare

Nei giorni scorsi è stata attivata una raccolta firme per dire no al progetto di Serravalle che, con un cantiere di oltre 400 giorni di lavoro (oltre due anni) paralizzerebbe il quartiere. Ma soprattutto il no a quel tunnel aperto proprio accanto alle scuole, alla palestra e al campo da calcio della squadra di San Rocco. In questi giorni i punti di raccolti sono aumentati. Sarà possibile sottoscrivere la petizione; al bar tabacchi di via San Rocco; alla latteria di via San Rocco angolo via Solone; all’edicola di via San Rocco (davanti al Carrefour); al Caf di via Sauro 8 e da martedì all’associazione sindacale di via Cellini.

A rischio la salute di quasi 6 mila persone

Martedì sera, durante il tour nei quartieri organizzato dal Pd, molti cittadini e i componenti del Comitato hanno nuovamente illustrato al sindaco Paolo Pilotto le criticità, non solo viabilistiche e di traffico che il cantiere prima e l’opera poi, porterà in zona. Ma soprattutto le grandi preoccupazioni a livello di tutela della salute pubblica. Ad illustrarle è stato l’avvocato Giovanni Testa, presidente del Comitato. Testa ha ricordato che, come si legge nel documento del Ministero dell’Ambiente “dall’analisi è stato possibile valutare che 125.390 persone residenti all’interno del dominio di calcolo otterranno un beneficio grazie alla realizzazione dell’opera in esame, mentre 5.600 persone saranno soggette ad un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno...”. Ma non solo: la preoccupazione non riguarda solo le persone che vivono a ridosso del tunnel aperto (e soprattutto i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole, il campo sportivo e la palestra che sarà proprio sul passaggio). Il problema è più ampio.

Accanto a un pozzo di acqua potabile

“Le opere verranno eseguite a distanza di circa 15 metri da un pozzo di acquaidropotabile – ha spiegato Testa nel suo intervento - come tale in contrasto con la previsione di cui al comma 7 dell’art. 21 del D. L.VO n. 152/1999 che così recita: ‘in assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto, ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di circa 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione’.

Appare quindi evidente come sia la realizzazione del tratto finale, prima della intersecazione con l’asse ferroviario, eseguita in trincea, come l’esecuzione delle opere, eseguite in prossimità del pozzo di acqua idropotabile in violazione della zona di rispetto prescritta dalla norma, presentino notevoli problematiche attinenti la salute non solo dei residenti ma anche di tutti coloro che abbiano una frequentazione piò o meno quotidiana con le strutture anzi menzionate, esistenti in loco”.

La protesta a Milano

Una protesta, quella dei cittadini di San Rocco, che oggi arriverà anche a Milano dove dalle 15 in piazzale Lodi è previsto un corteo contro le Olimpiadi invernali del 2026. L’opera, infatti, è inserita in quelle in programma per l’importante evento sportivo e dal Pirellone sono già stati stanziati 42 milioni di euro. Nei giorni scorsi, nel rione sono comparsi striscioni contro il tunnel e uno in particolare con la scritta : “No tunnel no Olimpiadi corteo 10 febbraio Milano piazza Lodi”.

L'annuncio del sindaco Pilotto

Intanto durante l’incontro pubblico di martedì il sindaco Paolo Pilotto ha annunciato che l’amministrazione comunale nei mesi scorsi aveva commissionato a Monza Mobilità uno studio proprio in merito a questo progetto e alla possibile chiusura anche del tratto a cielo aperto. Il primo cittadino ha spiegato che tutto il tratto può essere realizzato in galleria. Un intervento che costerà di più a Serravalle e necessita di un cantiere più lungo. Se Serravalle non accoglierà la proposta del comune, Pilotto è pronto ad andare avanti e a presentare il progetto al Ministero dei Trasporti.