Le rubano l'arpa: il consigliere comunale organizza una raccolta fondi per ricomprarla

Quell'arpa per lei è importantissima. È il suo strumento di lavoro, un mezzo per mantenere se stessa e i suoi due figli. Malgrado l'appello sui social la donna non è riuscita a fare breccia nel cuore del ladro. Così che in suo aiuto è arrivato Paolo Piffer, consigliere comunale di Monza, che ha organizzato una raccolta fondi on line sperando così di recuperare i soldi necessari almeno per comprare una nuova arpa.

Questa la storia di Viliana Ivanova, 41 anni arpista diplomata al Conservatorio di Milano. La musicista vive a Monza dove insegna in una scuola media con un contratto a tempo determinato. Ha deciso di raccontare la sua storia su Facebook, nella speranza che qualcuno la aiutasse a ritrovare la sua preziosa arpa. "L’arpa mi permette di suonare con vari formazioni ad eventi aziendali, matrimoni e concerti - ha spiegato -. La grande passione per la musica è diventata anche un supporto economico importante per la mia famiglia, pagare le terapie di mio figlio autistico e comunque dare una vita più dignitosa ai miei figli. Purtroppo lunedì 24 ottobre uscendo da scuola ho scoperto la terribile realtà, ovvero il furto della mia auto e della mia arpa".

Un colpo al cuore per la musicista. La rete si è mobilitata, ma purtroppo del prezioso strumento per adesso neanche l'ombra. Ecco perché Paolo Piffer, consigliere comunale di Civicamente, ha deciso di organizzare una raccolta fondi su Facebook. "Sono davvero felice che esistano queste modalità di supporto e ringrazio di cuore in anticipo tutti quelli che parteciperanno a questa bellissima iniziativa di generosità e sensibilità", ha concluso la musicista.

Tutte le info per come donare a questo link.