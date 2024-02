Una raccolta fondi per aiutare Ilaria Salis, l'idea degli amici

L'obiettivo è quello di aiutare Ilaria Salis a sostenere le spese processuali in Ungheria. Per questo un gruppo di "amici e amiche" della 39enne maestra milanese ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme.

"Ora che il processo è iniziato - si legge nell'appello a donare - non lasciamola più sola e aiutiamola a difendersi! Le spese sostenute fino ad ora sono molto alte (parliamo di circa 35.000 euro) e calcoliamo che per affrontare il primo grado del processo ne serviranno circa 25.000 euro (solo spese legali)".

"I costi delle traduzioni ufficiali, degli interpreti, delle trasferte, si aggiungono alle già elevate spese legali necessarie per garantirle una difesa all'altezza in due paesi contemporaneamente", spiegano.

"Inoltre - continuano - Ilaria necessita mensilmente di fondi per potersi sostenere all'interno del carcere, per acquistare beni di prima necessità quali cibo e prodotti di igiene personale (circa 260 euro al mese)". L'obiettivo è arrivare a 50.000 euro, per ora la raccolta è ferma a poco più di 500.