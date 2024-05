Un aiuto per Maki il bassotto sfortunato che vuole tornare a correre

Maki non vuole arrendersi e vuole tornare a correre e giocare. Presto, prestissimo. Già per il 9 giugno quando nel Parco di Monza si svolgerà la Strabassotti. Ma per lui è necessario un aiuto. A lanciare l’appello è l’associazione di Concorezzo “Cuor di pelo” che nei giorni scorsi ha accolto Maki, ceduto con estrema tristezza dalla sua famiglia.

Maki è un bassotto di 4 anni e mezzo. Non ha mai avuto problemi di salute fino a qualche mese fa quando è stato operato per un’ernia discale. “Maki si era bloccato - racconta Sandro Nigro, presidente di Cuor di pelo, a MonzaToday -. La corsa disperata della famiglia in clinica veterinaria. Il cane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e la famiglia, malgrado le difficoltà economiche, ha aperto un finanziamento per curare e salvare il loro amato cane. Poi, però, il problema si è ripresentato: dopo un mese e mezzo dall’intervento Maki era nuovamente bloccato”.

A quel punto la famiglia ha deciso di contattare l’associazione brianzola conosciuta in tutta Italia per il suo grande impegno in aiuto dei bassotti: Sandro e il vicepresidente Rodolfo Colombo in questi anni hanno recuperato centinaia di bassotti abbandonati, anziani, malati o come in questo caso ceduti con grande dolore dal proprietario che, però, per vari motivi non riesce più a garantire un futuro dignitoso al cane.

“Maki adesso è stato operato dai professionisti della Fisio4vet a Bovisio Masciago che non ringrazierò mai abbastanza per il grande lavoro che fanno - prosegue -. Maki dovrà fare fisioterapia per almeno un mese. L’operazione per fortuna è andata bene”. Cuor di Pelo per il piccolo Maki ha lanciato un appello: per adesso non per un’adozione, ma per sostenere le spese per le sue cure. Poi quando si sarà rimesso in forze, allora solo a quel punto si cercherà per lui una nuova famiglia. Per sapere come aiutare Maki è possibile inviare una email a onlus.cuordipelo@gmail.com