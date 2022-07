Una raccolta fondi per far partire le pattinatrici per i mondiale in Argentina

L'obiettivo è raggiungere quota 20mila euro per permettere alle atlete (tra cui anche alcune brianzole) di volare fino a Buenos Aires e partecipare ai Mondiali. Il Monza Precision Team spicca il volo per Buenos Aires e le atlete organizzano una raccolta fondi on line per finanziare la trasferta.

Un sogno che vuole diventare realtà quello delle atlete della squadra di pattinaggio artistico, ai vertici nazionali ed europei del Precision Skating, una delle discipline di punta del campionato internazionale Gruppi Show e Precision. Il team rappresenterà l’Italia ai campionati mondiali che si disputeranno in Argentina a novembre. Una trasferta impegnativa, anche dal punto di vista economico. “La maggior parte delle spese di viaggio - spiegano - sarà a carico delle atlete. Purtroppo la Federazione interviene solo con un piccolo aiuto. Quindi ogni singolo vostro contributo può fare la differenza e aiutarci a vivere al meglio questa importante trasferta”.

"Dopo una brillante stagione - si legge nella presentazione della raccolta fondi - abbiamo ancora una volta l’onore di rappresentare il nostro Paese ai prossimi campionati mondiali, che si svolgeranno a Buenos Aires in Argentina il prossimo novembre. Lasciamo però che siano i numeri a parlare di noi: 2 team Junior e Senior, 38 atlete, 5 allenatori, 76 pattini e ben 304 ruote che si muovono perfettamente all'unisono".

Nella stagione appena conclusa, il team Senior ha chiuso al primo posto ai campionati regionali, italiani ed europei, con una coreografia sulle note di Astor Piazzolla dal titolo “Libertango"; mentre il gruppo Junior ha conquistato i titoli di campione regionale, italiano e vicecampione europeo, con un pezzo su un medley dei Queen “Don’t stop me”.