Le palestre brianzole che in queste settimane diventano il magazzino di Babbo Natale

Babbo Natale si trasferisce in… palestra. Per il terzo anno Marika Saitta organizza “Un Dono per Natale” iniziativa benefica sostenuta dalle palestre Fit Express. Palestre che fino al 17 dicembre si trasformeranno in una sorta di magazzino di Babbo Natale dove verranno raccolti giocattoli destinati ai bambini e agli adolescenti in cura negli ospedali di Milano. I punti di raccolta in Brianza sono le palestre Fit Express di Meda, Arcore e Monza.

All’iniziativa possono partecipare tutti. Basta acquistare un regalo, impacchettarlo, scrivere un biglietto di auguri specificando il sesso e l’età del destinatario e consegnarlo nelle palestre Fit Express. I volontari dell’Abio che svolgono il loro servizio all’interno dei reparti di Pediatria hanno chiesto di regalare macchinine, carte da gioco, carte da Uno (molto richieste), Barbie, puzzle (con pezzi grossi e con pezzi piccoli), sonagli per neonati (chiusi nella confezione); pennarelli e matite (scatole piccole), confezioni piccole di Lego e di Playmobil, articoli gioco frutta, verdura e pentolini, giochi sonori (tipo fattoria), gadget per adolescenti (borracce, portachiavi, cappellini). Assolutamente no libri e peluche.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Fondazione De Marchi di Milano e con Abio Milano. Per ulteriori informazioni inviare un’email a marika.saitta@fitexpress.it