Raccolta di peluche per aiutare i mici della colonia felina

Un appello particolare quello che arriva dall'associazione Amico Gatto: "Servono peluche (usati ma in buono stato) per aiutare i gatti delle colonie feline e quelli abbandonati”.

I peluche non serviranno come giochi per i mici, ma per raccogliere fondi e finanziare le attività dell'associazione che vive sul volontariato e sull'autofinanziamento. I peluche verranno utilizzati durante la pesca di beneficenza organizzata dal sodalizio e durante le raccolte fondi. Per chi vuole donare c'è tempo fino al 13 agosto. "I peluche - come si legge sulla pagina Facebook dell'associazione - possono essere consegnati fino al 13 agosto al negozio Sapori Italiani di Brugherio (via Galvani 20, comodo perché di fianco al parcheggio). Se non potete consegnare fateci sapere e ci organizziamo per il ritiro". Tutti i dettagli sulla pagina Facebook dell'associazione.

Amico Gatto è un'associazione che protegge e tutela gli animali del territorio. Chi sono i suoi amici? Le gattare/i, le numerose/i volontarie/i grazie alla cui preziosissima collaborazione Amico Gatto riesce a censire e tenere sotto controllo oltre 70 colonie feline nella zona e soprattutto tutti coloro che hanno a cuore una corretta e rispettosa convivenza tra uomo e animale. Per mettersi in contatto con l'associazione inviare un'email a info@amicogatto-onlus.org.