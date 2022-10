Bollino giallo sui sacchi dei rifiuti non conformi: poi scatta il rosso e la sanzione

Raccolta differenziata a Monza: adesso dalle parole si passa ai fatti e chi esporrà sacchetti con immondizia non conforme dopo l'ammonimento riceverà la sanzione. Da qualche giorno per le vie del centro storico di Monza su alcuni sacchi e contenitori dell'immondizia sono comparsi i prinmi adesivi gialli di 'non conformità'. Adesivi che compariranno anche negli altri quartieri di Monza a partire dall'1 novembre (in centro per tutti i rifiuti, negli altri rioni solo per il sacco rosso dell'indifferenziata) .

L’iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale e da Impresa Sangalli, prevede che gli operatori dell’azienda non ritirino i rifiuti conferiti in modo irregolare e appongano un adesivo di colore giallo comunicando all’utente la motivazione (presenza di materiale non conforme; giorno di esposizione sbagliato; orario di esposizione sbagliato; sacco o contenitore non conforme)

Il cittadino è quindi invitato a ritirare il sacco e ad esporlo in modo corretto. In questa fase non sono previste sanzioni. L’applicazione degli adesivi gialli proseguirà per 30 giorni: trascorso tale periodo di “ammonimento” - qualora venga protratto l’errore - si passerà all’applicazione degli adesivi rossi, con successiva procedura di sanzionamento.

“La città sarà pulita solo con il contributo di tutti: operatori dell’azienda e cittadini - spiegano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore all’Ambiente Giada Turato -. L’adesivo ha lo scopo primario di richiamare a un comportamento corretto nella gestione dei propri rifiuti: è un appello alla responsabilità per concorrere insieme a rendere la nostra città migliore”.

Tutti i dettagli a questo link.