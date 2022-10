I cittadini raccolgono 200 kg di rifiuti lungo il viale che porta alla Villa Reale

Anche quella di ieri è stata una domenica di lavoro e di 'raccolto': 200 kg di rifiuti quelli recuperati dai volontari di Monza Plastic Free impegnati nel consueto appuntamento di pulizia di diverse aree della città.

I 55 volontari - tanti bambini con mamme e papà, e anche amici a quattro zampe - si sono dati appuntamento al rondò dei Pini da dove è partito il servizio di pulizia. Armati di pettorina, guanti, sacchetti e soprattutto di tanta buona volontà i cittadini hanno trascorso la mattina a raccattare quello che i maleducati avevano abbandonato. Riempiendo decine di sacchetti che, poi passati sulla bilancia, hanno fatto raggiungere la soglia (tutt'altro che lusinghiera) di 200 kg di immondizia.

Rifiuti misti quelli che i cittadini hanno trovato lungo il viale e i controviali che conducono alla Reggia del Piermarini. Oltre alle consuete mascherine, bottigliette, lattine anche tantissimi mozziconi di sigaretta, probabilmente gettati dai finestrini o da chi passeggia lungo il viale, e decine di cerchioni.

Alcuni dei rifiuti raccolti

La delegazione monzese di Monza Plastic Free - guidata dai referenti Daniele Bosca, Viviana Iannazzo e Olivia Mostacchi - da tempo è impegnata in prima linea nella lotta al degrado in città. Non solo con l'organizzazione di pulizie mensile in diverse aree che vengono segnalate dai cittadini, ma anche nel progetto di mappatura delle discariche abusive a Monza promosso in collaborazione con Legambiente, Controllo di Vicinato e la preziosa collaborazione del monzese Umberto Tesoro.