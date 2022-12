Domani ci saranno raccolta differenziata e pulizia delle strade?

Domani, giovedì 8 dicembre, a Monza sono sospesi il ritiro della raccolta differenziata e la pulizia delle strade. Il ritiro di carta, vetro e secco nelle zone dove è programmato per il giovedì sarà recuperato venerdì 9 dicembre. Inoltre rimarrà chiusa anche la piattaforma ecologica.

La comunicazione sulla pagina Facebook del comune di Monza. Invece proseguirà anche nella giornata festiva la distribuzione del kit per la raccolta differenziata nei quartieri: in via Silva, nel parcheggio Centro civico e al parcheggio del Cimitero dal martedì al venerdì dalle 12 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Intanto proseguono le lamentele sulla raccolta differenziata e sulla pulizia delle strade a Monza. Ieri 6 dicembre all'ultimo è stata annullata la commissione rifiuti fissata per le 18.30 in municipio ("a causa di indisposizione di uno dei tecnici che avrebbe dovuto partecipare alla seduta della commissione" si legge nella comunicazione ufficiale che il comune di Monza ha inviato ai consiglieri comunali). Sui gruppi social di Monza proseguono le segnalazioni di strade e marciapiedi non puliti, di strade con davanti decine di sacchetti di rifiuti non ritirati (spesso perché non conformi alla raccolta differenziata e che quindi andrebbero ritirati dai proprietari che dovrebbero poi esporli nuovamente con la differenziazione corretta dei rifiuti).