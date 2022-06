Il quartiere dove in una mattina sono stati raccolti 180 kg di rifiuti

Il caldo non li ha fermati. Pronti anche ad affrontare la canicola per riportare pulizia e decoro nel quartiere monzese. Sono i volontari di Monza Plastic Free che nella mattinata di domenica 19 giugno hanno organizzato una raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati per le vie di San Rocco.

Tanta l'inciviltà che i volontari (cittadini comuni) hanno messo nei sacchetti: 180 kg di immondizia non riciclata che era stata abbandonata in giro per il rione, in strada, vicino ai cassonetti. Un ricco bottino che, purtroppo, testimonia la mancanza di civiltà e di rispetto dell'ambiente che ancora molti dimostrano: 4 sacchi di vetro, 10 sacchi di materiale indifferenziato, un carrello della spesa, una bicicletta e molti elementi meccanici.

Un tour tra San Rocco, Sant'Alessandro e Casignolo a raccogliere immondizia e a riportare pulizia e ordine sui marciapiedi e nelle strade. Poi gran finale con le gambe sotto al tavolo con un rinfresco organizzato nella sede del Rugby Monza. "Malgrado il caldo noi non ci fermiamo", confermano gli organizzatori.

Nell'ultimo anno Monza Plastic Free ha promosso tante raccolte straordinarie dei rifiuti in giro per la città e la Brianza. Nel fine settimana armati di tanta buona volontà, ma anche di tanto amore e rispetto per l'ambiente hanno ripulito - dal centro alla periferia - dove i cittadini incivili sporcavano. Oltre a promuovere momenti di sensibilizzazione per ricordare l'importanza del rispetto dell'ambiente.