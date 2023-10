Per un giorno niente raccolta differenziata: ecco quando a Monza non si raccolgono i rifiuti

A Monza la raccolta differenziati dei rifiuti si ferma. Ma solo per un giorno.

In occasione della solennità di Tutti i Santi, nella giornata dell'1 novembre la raccolta differenziata sarà infatti sospesa. In tutta la città non verranno raccolti l'umido, la plastica e le lattine. Ugualmente la raccolta di carta, vetro e secco residuo sarà sospesa in quelle zone della città dove il recupero (previsto una volta alla settimana) cade nella giornata di mercoledì.

Entrambe le raccolte riprenderanno normalmente il giorno successivo, giovedì 2 novembre.

Non mancano intanto le segnalazioni in merito alla presenza dei rifiuti lasciati (dagli incivili) lungo le strade della città. L'ultima quella di un residente del centro città, rivoltasi alla redazione di MonzaToday per denunciare quanto accade nell'area verde compresa tra le vie Manzoni, Campini e Gramsci: "È un vero schifo - racconta - Lì sono soliti radunarsi gruppi numerosi di persone che sporcano e che buttano i rifiuti in mezzo alle aiuole come se fossero cestini della spazzatura".

"Il grosso problema è che poi, spesso, nessuno pulisce. E i rifiuti restano lì per molto tempo. Dunque il gesto di alcuni incivili finisce per nuocere a tutti. Servirebbero più controlli" ha concluso il residente.