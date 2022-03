Il Rotary che raccoglie fondi per acquistare pannolini e felpe per i bimbi in fuga dalla guerra

Un aiuto speciale per i bambini che insieme alle mamme e ai nonni scappano dalle bombe dell'Ucraina. A promuovere l'iniziativa è il Rotary Club Monza Villa Reale che in collaborazione con il Rotary Klub Katowice (in Polonia) è impegnato in una particolare raccolta destinata proprio ai più piccoli.

Il club di servizio, guidato dalla presidente Michela Locati, ha intrapreso un progetto per portare pannolini, prodotti per l'igiene personale, tute felpate, intimo termico e sacchi a pelo in Polonia, nelle zone a ridosso del confine. In quelle zone dove i bimbi e le mamme arrivano dopo ore di percorsi sotto le bombe. E lì, in quei primi campi al confine con il loro Paese, che i profughi ricevono i primi aiuti.

“Il nostro Club non poteva stare solo a guardare", ricorda la presidente. Con una semplice procedura, è possibile donare anche piccole somme per supportare il progetto. Per le donazioni tutti i dettagli a questo link. Tutte le donazioni verranno naturalmente rendicontate dal tesoriere del Rotary Club Villa Reale. Ogni donazione sarà una goccia nel mare, ma molte gocce insieme lo formano il mare.

Intanto in Brianza non si ferma la gara di solidarietà. Sono tantissime le iniziative promesse a sostegno dei profughi, oltre a raccolte di cibo, vestiti e medicinali che ogni settimana partono da diversi comuni della Brianza e arrivono ai confini con l'Ucraina dove ci sono i campi profughi. Ma c'è anche chi riesce ad entrare nel Paese dilaniato dalla guerra e a consegnare gli aiuti alle persone che non sono ancora riuscite a scappare, o che vivono lontano dai campi di guerra ma che ogni giorno - proprio a causa del conflitto - devono fare i conti con la mancanza di cibo e di farmaci.