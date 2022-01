Il comune brianzolo dove si raccolgono le scarpe da tennis da donare ai senzatetto

"Non buttate le vostre scarpe da ginnastica usate: per voi saranno fuorimoda oppure vecchie, ma per un'altra persona sono preziose". Questo l'appello che lancia Roberto Manzato, villasantese, runner e volontario in diverse realtà sociali che con un gruppo di amici ha dato il via a questa raccolta particolare.

La raccolta di scarpe da tennis. Scarpe usate, magari con la suola logora. Scarpe che per i runner ormai sono da buttare, o per chi le usa tutti i giorni sono "vintage" ma che grazie a Roberto acquistano una nuova vita.

"Sono volontario della Fondazione Cumse - racconta -. Ogni settimana seguiamo le persone senza fissa dimora che vivono a Milano. La richiesta maggiore, oltre al cibo e alla coperte, sono le scarpe. Ci chiedono continuamente scarpe da ginnastica: per loro sono fondamentali. Stando in strada tutto il giorno hanno bisogno di calzature comode".

Così è partito il passaparola e Roberto ha fatto circolare la voce anche nella sua Villasanta, coinvolgendo anche alcuni esercizi commerciali come punti di raccolta, i social, gli amici runner, e il gruppo di plogging Corrocolguanto.

"C'è una grande risposta da parte delle persone - aggiunge Manzato -. Tanta generosità. Ma purtroppo è elevata anche la richiesta e non appena riusciamo a riempire il magazzino, poco dopo gli scaffali si svuotano".

Per aderire all'iniziativa telefonare al 347.8003352