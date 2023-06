Arriva in Brianza il raduno dei bersaglieri

Sarà Desio ad ospitare il raduno provinciale dei bersaglieri. Nel 95esimo anniversario di fondazione della Bersaglieri Desio Sezione Tagliabue il comune brianzolo ospita l’importante evento che richiamerà bersaglieri da tutta la provincia.

Un lungo fine settimana – quello del 24 e 25 giugno – che vedrà Desio invasa dai bersaglieri. Un programma ricco di iniziative. Si inizierà il 24 giugno: alle 17.30 la deposizione nella frazione di San Giorgio di una corona d’allora davanti alla casa natale del bersagliere desiano Umberto Tagliabue, insignito della medaglia d’oro al valor militare; alle 18.30 la messa in basilica con la benedizione del nuovo labaro; alle 21 in piazza Conciliazione il concerto della fanfara dei bersaglieri Aminto Caretto di Melzo.

Poi il 25 giugno alle 9.30 in via Prati ammassamento dei partecipanti, ricevimento delle autorità e l’alzabandiera; alle 10 la partenza della sfilata lungo le vie della città; alle 11 in piazza don Giussani un breve concerto delle fanfare; alle 11.30 da via Torricelli al passo di corsa fino al Monumento dei bersaglieri con la deposizione della corona d’alloro e il discorso delle autorità; alle 13 il pranzo all’Eurotaverna.

Al raduno interverranno il Corpo Musicale Città di Desio Pio XI, la fanfara Aminto Caretto di Melzo, la fanfara Arturo Scattini di Bergamo, e la fanfara Cavaliere di Gran Croce Ambrogio Locatelli di Abbiategrasso