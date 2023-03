I due comuni brianzoli dove ci sarà il grande raduno dei testimoni di Geova

I testimoni di Geova celebrano l’annuale commemorazione della morte di Gesù Cristo. Un evento molto importante per la comunità dei testimoni di Geova, che in Brianza celebreranno la ricorrenza la sera del 4 aprile. Non solo nelle Sale del Regno presenti sul territorio, ma anche con due grandi eventi a Monza (al teatro Binario 7) e a Villasanta (al cineteatro Astrolabio).

La commemorazione sarà anticipata sabato 1 domenica 2 aprile da un discorso di 30 minuti sul tema “Puoi affrontare il futuro con fiducia!” nelle Sale del Regno della zona. “Ricordare con la Commemorazione il valore del sacrificio di Gesù Cristo è il modo migliore per guardare al futuro con speranza, soprattutto in un momento drammatico come questo. Le sfide che dobbiamo affrontare possono sembrare schiaccianti - dichiara Daniele Clementi, portavoce dei Testimoni di Geova - ma la Bibbia ci offre una potente speranza che può aiutarci proprio ora per affrontare il futuro con fiducia”.

La partecipazione al discorso speciale e alla Commemorazione è aperta a tutti, e non si fanno collette. I dettagli su quando e dove si terranno questi eventi a livello locale sono disponibili su JW.ORG, il sito ufficiale dei testimoni di Geova.