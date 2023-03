I disegni volgari e le dediche d'amore sul muro, il sindaco trasforma i baby vandali in imbianchini

Una lezione di vita e di civiltà. Alcuni ragazzini a Seregno hanno imbrattato il muro del comune e poi sono stati individuati e invitati a ripulirlo. Scritte e disegni volgari accanto a date e dediche d'amore: un bene pubblico scambiato, un po' per noia e un po' per gioco, per un foglio bianco a disposizione dove scarabocchiare pensieri a caso. Quei ragazzini - maschi e femmine - poi sono stati individuati, grazie anche agli accertamenti della polizia locale, e convocati in comune con le famiglie. E da vandali si sono trasformati in imbianchini. Per ripulire ciò che avevano deturpato e per tinteggiare di senso civico anche un po' le loro coscienze.

I fatti sono avvenuti a Seregno. E a raccontare l'episodio è stato lo stesso sindaco Alberto Rossi. "Vi racconto una storia. Uno dei muri laterali del Palazzo Comunale di Piazza Martiri della Libertà è stato imbrattato con alcune scritte. La Polizia Locale è riuscita ad identificare alcuni responsabili, giovani ragazzi e ragazze. Parlandone insieme al Comandante Dongiovanni, ho deciso di incontrarli con lui e con i loro genitori. È stata una bella occasione d'incontro, per ribadire come un muro pubblico, un bene pubblico, qualsiasi esso sia, non è di altri, ma è di tutti, e dunque bisogna prendersene cura. E per questo ho proposto a queste ragazze e ragazzi di armarsi di pennello e guanti e ridipingere il muro cancellando le scritte" ha spiegato Rossi.

"Hanno tutti accettato, e così nei giorni scorsi si sono ritrovati e hanno ripulito la facciata imbrattata. Per come li ho visti, mi sento di dire che penso il messaggio sia passato, e da oggi saranno tutti più attenti a trattare bene gli spazi di tutti, anzi potrebbero anche essere “sentinelle” rispetto a loro coetanei che possano pensare di fare stupidate come questa. Anche se il tema dell’educazione civica e di comportamenti rispettosi degli spazi di tutti non è solo questione di ragazzi e ragazze, e noi adulti lo sappiamo bene".

E ancora: "Sono contento di questo percorso, e non solo perché il muro ora è a posto. Con le famiglie e con ragazze e ragazzi ho convenuto di raccontare questo episodio perché sia un messaggio per tutti, e un passo avanti per lo sviluppo delle coscienze civiche non solo di chi ha ripitturato quel muro, ma un po’ di tutti noi, perché ce n’è sempre bisogno".