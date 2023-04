16enni scappate in Brianza: si cercano le tre amiche che ancora non sono tornate

Si sono allontanate in quattro e solo una di loro ha fatto ritorno. Proseguono le ricerche delle tre ragazzine di 16 anni che sono fuggite da una comunità di Renate dove erano ospiti. L'allontanamento è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 3 aprile e l'ultimo aggiornamento risale alla giornata di martedì quando una delle ragazzine ha fatto ritorno ma senza le amiche.

La struttura accoglie under 18 con situazioni familiari molto delicate. In seguito alla segnalazione relativa all'allontanamento i carabinieri della compagnia di Seregno hanno subito avviato le indagini.

Le tre ragazze di cui si sono per il momento perse le tracce sono residenti tra Gandino (Bergamo), Bergamo città e Buccinasco, nel milanese. La prima di queste, la 16enne di Gandino, al momento dell'allontanamento indossava una giaccarosa, un top verde e dei jeans blu larghi con delle Nike bianche. Ha capelli corti e occhi scuri. La ragazzina residente a Buccinasco ha origini egiziane e indossava una felpa scura, dei pantaloni cortie ha occhi e capelli scuri, questi ultimi lunghi fino alle spalle. E' alta all'incirca 1,60 m. La terza, residente a Bergamo, ha capelli e occhi scuri, la frangetta e capelli fino alle spalle. E' alta 1,50 m e al momento dell'allontanamento indossava pantaloni scuri. Le ricerche sono in corso.