I bambini e i ragazzi del Centro Maria Letizia Verga ballano con le "stelle"

A lezione di danza con le "stelle". I bambini e i ragazzi ricoverati al Centro Maria Letizia Verga di Monza venerdì hanno ricevuto a sorpresa la visita di Raimondo Todaro e Matteo Addino: uno degli insegnanti di ballo più amati della tv italiana per la partecipazione a “Ballando con le Stelle” e il famoso coreografo internazionale che ha curato anche “Il Cantante Mascherato”. I due ballerini hanno regalato momenti di gioia e sorrisi ai piccoli malati del centro specializzato nella ricerca, cura e assistenza dei bimbi malati di leucemie e linfomi.

La loro visita è stata motivo di grande divertimento per i piccoli: dopo qualche passo di bachata in compagnia di Chiara nella stanza del Centro Trapianti, Raimondo e Matteo hanno trasformato il giardino del terzo piano in una sala da ballo, dove l'allenamento di Sport Therapy è diventato una lezione di latino-americano indimenticabile. È così che bimbi e ragazzi dai 4 ai 17 anni hanno vissuto momenti di spensieratezza, dopo mesi di completo isolamento e uno stop delle consuete attività di intrattenimento, grazie alla passione dei due maestri e amici da sempre in prima linea per questo tipo di iniziative. Todaro già a inizio maggio aveva fatto una splendida sorpresa ai ragazzi del centro, ballando con Chiara, giovane paziente del centro, e facendo muovere a passo di musica anche gi altri ragazzi.

“La danza avvicina sempre le persone! Oggi la carica che mi hanno dato questi bambini che stanno lottando non ve la so spiegare! Ero io a essere chiamato ad insegnare qualcosa a loro ma vi assicuro che ho imparato molto più di quello che ho trasmesso. Grazie vita!”, ha dichiarato emozionato Matteo Addino.