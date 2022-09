Tre stellette per la legalità a Brianzacque

BrianzAque ha ottenuto il Rating di Legalità da parte dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con la valutazione massima di tre “stellette”. Una certificazione che la pone tra le società virtuose nel panorama del comparto idrico nazionale.

Il Rating di Legalità è uno strumento volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” rappresentativo del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese. In particolare, il punteggio massimo di tre “stellette” guadagnato dal gestore del servizio idrico integrato nei 55 comuni di Monza e Brianza, riconosce l’attenzione e l’impegno che l’azienda pone nella corretta gestione delle sue attività e nel rispetto dei requisiti premiali richiesti dall’Autorità come gli adeguati presidi organizzativi e procedurali in atto, la verifica di requisiti soggettivi e personali dei vertici aziendali.

“Il conseguimento del Rating di Legalità è un risultato di cui siamo orgogliosi a conferma di una scelta aziendale strategica – afferma il Presidente e AD, Enrico Boerci- La legalità , l’etica e la trasparenza dell’agire sono principi che ci contraddistinguono e che rappresentano un vantaggio competitivo a garanzia della nostra piena affidabilità rispetto ai cittadini, ai soci, agli stakeholder e alla Brianza intera. Grazie a questa certificazione la società potrà godere di alcuni vantaggi a beneficio del territorio come facilitazioni nell’accesso al credito bancario a supporto degli investimenti nel settore idrico”.

L’ attribuzione del rating, oltre a premiare le aziende che rispettano la legge sono trasparenti e operano secondo sani principi etici, consente un accesso a specifici vantaggi e benefici sul piano reputazionale, a concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e di accesso al credito. BrianzAcque, società pubblica al 100%, risulta ora iscritta nell‘elenco pubblico delle imprese con rating di legalità tenuto dall’AGCM. Il rating ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.