Il giardino di oltre 1.500 metri quadrati che verrà recintato

Operai al lavoro nei giardinetti di via Poliziano. In anticipo di 10 giorni rispetto agli annunci fatti durante l'assemblea pubblica dello scorso 1 febbraio nel centro civico di Cederna sono partiti gli interventi per la recinzione della grande area verde nel quartiere monzese.

Il grande giardino - che si amplia su uno spazio di 1.600 metri quadrati - verrà recintato. Al suo interno percorsi pedonali, una fontana, e l'area giochi riservata ai bambini. Il grande spazio si estende lungo le vie Polizano, Della Robbia e Pellegrini. Le opere, realizzate nell’ambito di un permesso di costruire convenzionato, hanno un valore economico di circa euro 27.550 euro e saranno realizzate in tre fasi, lungo le tre vie interessate, per mantenere il giardino aperto e fruibile durante tutto il periodo delle lavorazioni.

I lavori si concluderanno indicativamente nella seconda metà del mese di marzo. “Si tratta di un intervento nel segno della sicurezza urbana che i cittadini attendevano da tempo - spiega l’Assessore al Governo del Territorio Marco Lamperti – e che rende più protetta l’area verde”.