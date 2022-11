Record per la Villa Reale nel weekend di Halloween: oltre 13mila visitatori

Più di tredicimila persone. Il record di sempre per la Villa Reale. Sono stati 13.509 i visitatori che nel weekend di Halloween tra sabato 29 ottobre e martedì 1 novembre hanno visitato la Reggia di Monza. Tantissimi hanno scelto di fare tappa tra le le sale dell’imponente complesso monumentale del Piermarini che, per l’occasione, era stato trasformato nella dimora della famiglia Addams con attori in costume, performance ed esibizioni. E nei giardini reali poi ha fatto capolino anche una mongolfiera spaventosa per far provare il brivido del volo frenato e ammirare il panorama della Villa e il suo parco dall’alto.

“Moltissime le famiglie e i bambini che hanno partecipato, all’insegna del motto del Masterplan #laReggiaditutti, alle diverse iniziative artistiche, musicali e teatrali" spiegano dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza tirando le somme del lungo weekend dei record della Reggia. A intrattenere il pubblico sono state le performance degli attori di Musicamorfosi che hanno interpretato tutti i componenti della Famiglia Addams, la salita sulla Mongolfiera, le visite, a cura del FAI Giovani MB nei Giardini Reali, allestiti in chiave Halloween e il viaggio nella mostra “Stregherie”, curata da Luca Scarlini e prodotta da Vertigo Syndrome. Tantissimi anche i visitatori dell’esposizione “Keith Haring. Radiant Vision” e altrettanti i partecipanti al concerto di Igor Andreev e Anna Abbühl.

“Anche questi dati dimostrano che la Reggia di Monza è a tutti gli effetti un luogo aperto, capace di proporre un’offerta culturale per tutti, a partire dalle famiglie, spiega Paolo Pilotto Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco Reale di Monza. Il grande successo della formula adottata in questi giorni ci spinge ad investire su proposte culturali di qualità, integrate e versatili, capaci di sostenere quello scatto in avanti necessario da parte del Consorzio nell’aprire le porte della Villa non solo durante il weekend ma anche almeno un giorno in più durante la settimana: ci stiamo già lavorando auspicando che la prima metà del 2023 sia il momento giusto per aumentare stabilità i giorni di apertura e consolidare il ruolo di primo piano della Villa nel contesto culturale nazionale”.

Sul record di visitatori della Villa Reale che di diritto è tra i luoghi di cultura più visitati in Lombardia è intervenuto anche Fabrizio Sala, Assessore regionale con delega all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione e delegato da Regione Lombardia per l’Accordo di programma per la valorizzazione del Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza: “Affinché gli interventi e le azioni del Piano strategico siano efficaci, è necessario che ci sia una grande partecipazione da parte del territorio. Si tratta di un punto molto importante per fare in modo che gli interventi, caratterizzati da un elevato grado di complessità, siano sostenibili e in accordo con i bisogni di chi il Parco e la Villa li vive e li supporta da sempre”.