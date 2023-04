Parco sold out nel weekend di Pasqua e 5mila visitatori per la Reggia di Monza

Con circa cinquemila visitatori la Villa Reale è stata al centro del turismo della Brianza nel weekend pasquale. E per continuare a regalare ai visitatori bellezza ed emozioni negli uffici si sta già lavorando per l'organizzazione del tradizionale evento di ‘Ville aperte in Brianza 2023".

Numeri da record

Il Parco e i Giardini Reali hanno visto e registrato nei giorni della Pasqua, da sabato a lunedì 11 aprile, una presenza di visitatori altissima, oltre 1000 persone, provenienti dalla città e da tutta la Lombardia per visitare uno dei polmoni verdi più affascinanti dell’intera regione il suo contesto storico, naturalistico e ambientale. Sold out domenica e lunedì i parcheggi che consentono agli utenti la visita agli oltre 720 ettari del Parco che ospita gioielli architettonici antichi e moderni. Nello specifico ville, cascine, mulini e percorsi ciclabili.

Grande successo, all’Orangerie, per la mostra “I Macchiaioli e l’invenzione del plein air tra Francia e Italia”, che fino al prossimo 21 di maggio propone novanta opere dei rappresentati di uno dei più importanti movimenti artistici della scena culturale della seconda metà dell’ottocento. Nel weekend sono state registrate oltre 1000 presenze. Fra queste, sono stati circa 600 i visitatori al terzo piano Belvedere che hanno visitato la mostra "Immagini della Fantasia".

Massima attenzione alla sicurezza e alla tutela del verde

In funzione tutti i servizi della Reggia anche grazie al contributo del presidio della Polizia Locale, della protezione civile, delle guardie ecologiche volontarie, oltre ai park angel che hanno assicurato presenza costante. Grande attenzione è stata riservata anche alla tutela ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, con un potenziamento significativo dei turni di svuotamento dei cestini.

A breve un altro imperdibile appuntamento

Intanto alla Reggia si sta lavorando all’organizzazione del tradizionale evento ‘Ville aperte in Brianza 2023’ che si svolgerà dal 29 aprile al 7 maggio: per questa occasione la villa piermariniana proporrà un nuovo e unitario percorso tra le ville di delizia del complesso monumentale realizzate, dalla seconda metà del Seicento, quali dimore di svago. L’itinerario sul trenino elettrico collegherà le residenze di villeggiatura Mirabello e Mirabellino, volute dalla famiglia Durini, due gioielli architettonici che hanno fraggiunto il massimo splendore con il cardinale Angelo Maria, che ne ha fatti cenacoli letterari e luoghi destinati all’ozio e al piacere delle arti e della musica insime alla Villa Reale e per il diletto della corte asburgica. Una particolare attenzione sarà riservata infine al Teatrino di corte, un vero e proprio capolavoro realizzato dell’architetto Canonica.

Quanto basta, insomma, per una piacevole e istruttiva giornata in uno dei luoghi più belli di tutta la Lombardia.