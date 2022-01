E' record di visitatori per la Reggia di Monza: 2.500 persone in due giorni

Record di visitatori per la Reggia di Monza. Nel fine settimana, complici forse le belle giornate che hanno richiamato nel Parco tantissime persone e famiglie e le iniziative in programma tra le sale, in Villa Reale sono stati registrati 2.500 accessi. E il numero segna un nuovo traguardo per il complesso monumentale.

Ad accompagnare i visitatori nella storica dimora brianzola anche questo fine settimana c'era Umberto I, un attore che nei panni dello storico sovrano d'Italia, ha fatto rivivere la quotidianità della Reggia ai tempi della monarchia sabauda a chi si è incamminato per le sue stanze. "Una presenza questa che è stata particolarmente apprezzata e che proseguirà per i restanti ‘fine settimana’ in cui la Villa aprirà le sue porte al pubblico" spiegano dalla Reggia.

“Siamo assolutamente soddisfatti e orgogliosi di questo importante risultato”, ha detto Dario Allevi presidente del Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza. “L’iniziativa ‘Regalati un Natale regale’ , la trasmissione di Alberto Angela ‘Meraviglie’andata in onda su Rai Uno, la puntata di ‘Masterchef’ e il grande concerto della violinista Lena Yokohama con lo ‘Stradivari Land 1734’ hanno accresciuto ancora di più l’interesse verso questo bene monumentale. Stiamo raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati: rendere sempre più viva la Villa. Nelle prossime settimane sono arrivo altre importanti iniziative storico culturali che sicuramente attireranno nuove persone”.