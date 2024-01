Il regalo inaspettato ricevuto dall'Armadio dei poveri: "Grazie Luca per la tua generosità"

Babbo Natale è arrivato anche a far visita all'Armadio dei poveri. Con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario Roberta Campani, presidente dell'associazione che da anni aiuta oltre 300 famiglie in difficoltà di Monza e circondario e i senzatetto, ha ricevuto un dono inaspettato. Un dono che arriva da altri volontari.

"Luca Villa, coordinatore dell'associazione Monza Soccorso Protezione Civile, avvalendosi della collaborazione con Ever Antincendio, ha provveduto a mettere a norma la nostra struttura predisponendo adeguati sistemi di antincendio - racconta Campani a MonzaToday -. Il tutto a sue spese. Per noi è stato un dono molto gradito e inaspettato. Infatti dopo la riunione del condominio di via Santa Lucia 14/A dove da circa un mese abbiamo trovato sede è emersa la necessità di dotarsi di tutta la strumentazione necessaria in materia di antincendio. Ci siamo subito attivati, individuando l'azienda". Ma poi è arrivata la sorpresa. "I lavori sono realizzati a costi zero, grazie al cuore immenso di Luca e del suo straordinario team. Per noi quella sarebbe stata l'ennesima spesa molto importate sul budget della nostra associazione che vive esclusivamente grazie alla generosità dei benefattori".

Roberta Campani e i suoi volontari in questo ultimo mese sono stati moltio impegnati: tantissime le donazioni di abiti e alimenti non deperibili che sono arrivate e sono state subito distribuite alle tantissime persone in difficoltà che ogni giorno la contattano. "Non ci siamo mai fermati, soprattutto in queste settimane di Natale, per garantire vestiti caldi, coperte, cibo e per i più piccoli anche un giocattolo e un dolce da gustare per il pranzo delle feste - conclude -. Per noi il 2023 è stato un anno molto difficile, terminato con la gioia di aver trovato una sede: un magazzino in via Santa Lucia 14/A dove mensilmente paghiamo l'affitto. Una spesa che è totalmente sulle nostre spalle visto che non riceviamo sussidi: ecco perché il dono di Luca per noi ha un valore immenso".