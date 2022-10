Il regalo speciale dei carabinieri a Leonardo per il suo compleanno

Un giorno speciale che ricorderà per molto tempo. Con un regalo inaspettato. Leonardo ha festeggiato il suo sedicesimo compleanno, in caserma con i carabinieri, coronando un sogno. Un'ammirazione quella per la divisa dell'Arma che ha avuto fin da quando era piccolo e qualche settimana fa, una domenica mattina, ha incontrato i militari e ha trascorso con loro qualche ora. Un desiderio che si è avverato grazie all'iniziativa del padre del ragazzino che ha chiesto di poter accompagnare il ragazzo in caserma.

E così i carabinieri di Monza lo hanno accolto all'interno del cortile del comando provinciale di via Volturno dove ha trovato la potente Alfa Giulia in dotazione al Nucleo Operativo Radiomobile e due Ducati. Leonardo è salito a bordo dei mezzi, ha provato la sirena e i lampeggianti e poi ha incontrato anche il personale della Scientifica, potendo così osservare da vicino i professionisti e la loro strumentazione. Una giornata indimenticabile per il ragazzino che coltiva anche la passione per il teatro e recita con Il Veliero, l'associazione nata grazie alla volontà di un gruppo di genitori di giovani diversamente abili. Un momento di condivisione che ha regalato sorrisi non solo al festeggiato ma anche ai carabinieri che hanno condiviso con lui questi momenti. E per lasciare a Leonardo un ricordo di questa giornata speciale dal comando dell'Arma di Monza hanno scattato qualche foto e le immagini sono state stampate e regalate al ragazzo, con una dedica speciale.

E i ringraziamenti, unici e dolcissimi, non sono tardati ad arrivare. “Stare con voi per me è stato il regalo di compleanno più bello di sempre, non lo dimenticherò mai. Grazie di tutto. Siete i miei grandi amici e spero di tornare presto a trovarvi. Se avete bisogno di un detective, chiamatemi”. "Grazie veramente di cuore da parte di Leonardo e di tutta la sua famiglia. Avete un cuore speciale" hanno fatto eco i genitori del ragazzo. "Siamo noi a ringraziarti, caro Leonardo. La tua amicizia è un bene prezioso" la risposta dei carabinieri. Non solo di Monza ma dell'Italia intera visto che le immagini di questo compleanno speciale sono poi state condivise dall'account Instagram dell'Arma.