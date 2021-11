Metropolitana a Monza: dal Pirellone oltre 9milioni di euro per il prolungamento da Sesto a Bettola

La fermata della metropolitana a Monza Bettola si avvicina. Al Pirellone approvata la delibera di Giunta, proposta dall'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Claudia Terzi, che prevede lo stanziamento di 9milioni e 200mila euro per il prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano da Sesto FS a Monza Bettola.

Nuovo passo in avanti nella realizzazione dell'infrastruttura il cui avanzamento progettuale è attualmente a circa il 58% dell’importo contrattuale. "La fermata di Bettola riferiscono dal Pirellone - è strategica perché consentirà un miglioramento complessivo del sistema metropolitano milanese, realizzando un nodo di interscambio utile per rendere più efficiente e sostenibile la mobilità a nord est di Milano e i collegamenti con l’area della Brianza.

La delibera regionale approva lo schema di accordo tra Regione Lombardia e Comune di Milano per l’assegnazione delle risorse regionali stanziate con il Piano Lombardia.

In base al cronoprogramma del Comune di Milano, la messa in esercizio del prolungamento è prevista entro dicembre 2024.

“Il costo complessivo dell’infrastruttura - commenta l’assessore Terzi - di circa 143 milioni di euro (di cui 19 circa già assicurati da Regione) ha subìto un incremento di ulteriori 31 milioni per effetto di una variante, di cui anche Regione - oltre a Stato e Comune di Milano - si è fatta carico stanziando 9,2 milioni aggiuntivi all’interno del Piano Lombardia. Le opere di completamento finanziate riguardano la risoluzione delle interferenze tra la Stazione e il PII Bettola e tra la Stazione e l’interconnessione con la M5. Lo sforzo economico garantito da Regione è decisivo per assicurare il completamento dell’opera”.

“Si conferma la grande attenzione di Regione Lombardia - commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e Semplificazione Fabrizio Sala - per il territorio brianzolo. La metropolitana è un’infrastruttura strategica, sia in termini di valorizzazione del turismo sia per la crescita economica del territorio. Ci aspettiamo un impatto notevole anche in termini di riduzione del traffico”.