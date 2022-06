Il Pirellone premia il Monza

Martedì 28 giugno mister Stroppa e i suoi ragazzi saranno ricevuti e premiati al Pirellone. La squadra brianzola - che dopo 110 anni di storia per la prima volta giocherà in serie A - non sarà sola. A essere ricevuta e premiata dal governatore Attilio Fontana anche la Cremonese e il Como Women.

“La mattina seguente alla promozione in serie A del Monza avevo proposto al Consiglio Regionale di ricevere con tutti gli onori al Pirellone la squadra brianzola per celebrarne la storica promozione - spiega Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega oltre che gran tifoso dei biancorossi -. Oggi la mia richiesta è stata accolta dall’ufficio di Presidenza del parlamento lombardo. Il 28 giugno alle ore 13 le tre squadre calcistiche lombarde promosse nella massima serie saranno ricevute nella prestigiosa cornice del Belvedere Jannacci, al 31esimo piano di Palazzo Pirelli”.

Corbetta non ha mai nascosto la sua passione per i biancorossi. "Come brianzolo e tifoso del Monza la soddisfazione è ancora più grande, considerato lo straordinario risultato più volte avvicinato ma che non era mai stato raggiunto in 110 anni di storia”.

Corbetta guarda anche ai possibili vantaggi economici che la massima serie potrà portare a Monza e ai monzesi. “La promozione del Monza in serie A - conclude - porterà vantaggi non solo sportivi ma anche importanti riflessi sul piano turistico, commerciale e di tutto l’indotto economico del territorio brianzolo. L’auspicio è che le realtà calcistiche lombarde possano cavalcare l’onda di questi recenti successi e far bene anche da neo-promosse”.

Intanto domani, venerdì 24 giugno, a Monza Giovanni Stroppa riceverà il Giovannino d’Oro la massima benemerenza cittadina.