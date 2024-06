Prolungamento della M5: via libera dalla Regione Lombardia, le fermate sono sempre più vicine

Metro lilla a Monza: le fermate sono sempre più vicina. La Regione Lombardia ha chiuso ieri sera, giovedì 20 giugno, con esito favorevole la Conferenza di Servizi indetta per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico, finalizzato alla realizzazione del progetto di prolungamento della linea metropolitana M5 a Monza. La famosa M5 (la metro lilla) che attraverserà Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza.

“Con la conclusione della Conferenza di Servizi e il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - ha dichiarato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia - abbiamo assicurato un passaggio fondamentale per lo sviluppo progettuale ai fini di appaltare un’opera che per la Lombardia è assolutamente strategica. Vogliamo far correre la nostra regione e offrire una occasione di mobilità sostenibile su una delle direttrici più trafficate della Lombardia”.

Le fermate a Monza

A Monza il progetto prevede il maxi deposito di Casignolo e 7 fermate: Campania, Marsala, Monza Fs, piazza Trento e Trieste, Villa Reale, ospedale e Monza Brianza (che corrisponde alla fermata al polo istituzionale dove ci sono le sedi di provincia, prefettura e questura). Il sindaco Paolo Pilotto un mese fa ha ricordato che in questo anno e 3 mesi di grande lavoro (non dimenticando la fase precedente che ha visto il lavoro della giunta Allevi e poi l’immediata presa a carico di quella Pilotto) c’è stato un costante confronto con il Comune di Milano, con MM, con la Regione Lombardia, ma anche con i comuni vicini per quella fermata di Monza Bettola che comunque ha un impatto molto importante sulla città.

Il Comune di Monza ha presentato osservazioni e proposte, portando l’attenzione soprattutto sul tema del rumore e dell’inquinamento ambientale (nella fase di cantiere e al termine dei lavori), della bonifica del suolo, della creazione (per quanto riguarda il maxi deposito a Casignolo) di tetti verdi non potendo – come precisato nei progetti – realizzare un deposito sotterraneo fortemente richiesto anche dai cittadini. Per poi passare ad osservazioni più dettagliate in merito alla realizzazioni di parcheggi, piste ciclabili e velo stazioni.

Gli espropri: dove

In merito al tema degli espropri, che aveva fatto salire i cittadini sulle barricate, Pilotto ha precisato che “oltre il 90% riguarda espropri di sottosuolo e/o asservimenti durante la fase di cantiere. Gli interventi nel sottosuolo riguardano scavi tra i 16 e i 26 metri sotto il livello del terreno. Tra le aree che verranno coinvolte dal cantiere c’è anche quella del giardino della scuola Puecher”. Tra le proposte avanzate dal Comune quella di creare un filare alberato di 2 km lungo tutta la via Borgazzi, dall’uscita della tangenziale fino a dove oggi la via vede già una alberatura.

Quanto dureranno i lavori

Ma quanto dureranno i lavori? Il sindaco il mese scorso ha presentato una sorta di cronoprogramma: 1.200 giorni di lavoro per la realizzazione del deposito Monza-Casignolo; 1.550 giorni di lavoro per la stazione Campani; 1.870 giorni di lavoro perla stazione Monza Fs; 1.475 per la stazione Marsala; 1.744 per la stazione Trento e Trieste; 1.460 per la stazione Monza Brianza; 1.470 giorni di lavoro per la stazione Parco Villa Reale; 1.348 giorni di lavoro per la stazione ospedale San Gerardo.

Cosa cambierà per la Brianza

“Con la realizzazione del prolungamento della linea dall’attuale capolinea di Bignami a Monza, la linea M5 sarà la prima linea MM che unisce due capoluoghi di Provincia, Milano e Monza – ha spiegato Claudia Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia - L’intervento di prolungamento garantirà nuove importanti opportunità per la mobilità delle persone in un ambito metropolitano caratterizzato da un’elevata densità residenziale e di attività produttive”.

I numeri del progetto

Il prolungamento, che mantiene i medesimi standard infrastrutturali della tratta già in esercizio tra San Siro e Bignami, si estende per circa 12,6 km con 11 stazioni, sino al nuovo capolinea del Polo Istituzionale di Monza-Brianza, attraversando i comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo e il progetto contempla anche la realizzazione di un deposito-officina sul territorio di Monza, in grado di ospitare fino a 60 treni. Presso la stazione di 'Cinisello-Monza' sarà realizzato l’interscambio con un nuovo capolinea della linea M1. L’investimento totale per l’opera è di 1.296.000.000 euro, di cui 931.000.000 provenienti da risorse statali, 283.000.000 resi disponibili da Regione Lombardia e i restanti 82.000.000 dai Comuni coinvolti.