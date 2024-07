Stanziati 260 mila euro per gli interventi sulle vasche di contenimento brianzole

260 mila euro. A tanto ammonta lo stanziamento di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, per la gestione post - operativa da parte di Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) delle vasche di contenimento di Seveso, Meda e Cesano Maderno.

Tali risorse serviranno a finanziare attività di manutenzione comprensive di formazione del personale, rimozione e analisi del percolato, monitoraggi ambientali, sistemazione dei camini e dei piezometri sulla sommità delle vasche, demolizione, smaltimento e bonifica di vecchi edifici e impianti. Dopo i monitoraggi e gli interventi già effettuati negli anni scorsi, si continuerà quindi la gestione attenta di queste aree.

A plaudire allo stanziamento il brianzolo Alessandro Corbetta, consigliere regionale e capogruppo della Lega in consiglio regionale: "Bene la continua attenzione e il finanziamento di 260 mila euro da parte di Regione Lombardia per quanto riguarda le vasche di contenimento a Seveso, Meda e Cesano - ha dichiarato - A quasi 50 anni dall’incidente del 10 luglio ’76 la giunta regionale lombarda rinnova l’impegno sugli interventi di bonifica con l’obiettivo di assicurare l’efficienza degli impianti, in particolare sul fronte degli standard di sicurezza, di protezione ambientale e di contenimento dei costi nella gestione post operativa".

"Tutto ciò si aggiunge allo schema di convenzione approvato lo scorso febbraio con gli enti coinvolti per valorizzare il Parco Bosco delle Querce - ha aggiunto poi il consigliere - un altro passo in avanti per trasformare ancora di più quello che è stato un tragico evento in un'opportunità di rigenerazione e sviluppo sostenibile del territorio".