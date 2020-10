Monopattini e regole, a Monza arrivano gli "ambassador" per diffondere buone pratiche

Monopattini parcheggiati sui marciapiedi cittadini, utenti che sfrecciano in due sulle piattaforme nonostante il divieto e infrazioni. Per diffondere “buone pratiche” relative all’uso dei mezzi e sensibilizzare i cittadini a Monza scendono in strada gli “Ambassador”. Saranno cinque gli ambasciatori in arrivo in città nell’ambito di una campagna di informazione in collaborazione con Dott, uno degli operatori presenti sul territorio. L’iniziativa è stata presentata dal Sindaco Dario Allevi e dall’Assessore alla Mobilità Federico Arena giovedì pomeriggio in piazza Centemero e Paleari.

“Pratici ed ecologici, i monopattini sono utilissimi per spostarsi in città. Inoltre con la necessità del distanziamento sociale, sono un’importante alternativa ai mezzi pubblici. Per questo abbiamo deciso di investire su un progetto ampio e innovativo che aiuta a ridurre il traffico e l’inquinamento. Però sappiamo anche che bisogna rispettare sempre il Codice: i cinque “Ambassador” ricorderanno ai cittadini che devono essere usati in modo consapevole, con prudenza e rispetto”, ha spiegato il Sindaco Dario Allevi. Gli Ambassador inviteranno, ad esempio, gli utenti a non parcheggiare i monopattini in mezzo ai marciapiedi e a rispettare il divieto di andare in due.

“Per Monza abbiamo individuato cinque “Ambassador” che diventeranno i nostri portavoce in città col compito principale di diffondere e promuovere le regole per un corretto utilizzo del mezzo nel contesto urbano; inoltre ci aiuteranno anche a tener d'occhio lo status della nostra flotta e il comportamento degli utenti, correggendo quelli sbagliati - afferma Andrea Giaretta, General Manager Dott Italia. Gli “Ambassador” sapranno anche darci spunti interessanti sulla gestione operativa dal loro punto di vista - un'opinione più che valida per noi sin dal primo giorno - che sarà nostro compito analizzare e, eventualmente, portare all'attenzione dell'Amministrazione Comunale al fine di far nascere un confronto sul tema”. Se necessario gli operatori potranno disattivare temporaneamente gli account più indisciplinati o segnalare gli utenti alla Polizia Locale.

“Siamo la prima città in Lombardia – spiega Federico Arena - che ha attivato una task force mirata a sanzionare i comportamenti scorretti alla guida dei monopattini. La maggior parte riguarda la circolazione con passeggero a bordo e minorenni alla guida senza casco. La nostra Polizia Locale ogni giorno lavora per far rispettare le regole e ho chiesto agli operatori di essere ancora più incisivi e rigidi nell’applicare le sanzioni previste dal contratto di noleggio per chi parcheggia in maniera scorretta, ma mi appello anche al senso di responsabilità degli utenti”. “I minorenni non possono noleggiare i monopattini! conclude il Sindaco. Lancio un appello ai genitori di non agevolare in alcun modo questo utilizzo non consentito, anche perché non coperto da alcuna assicurazione con tutti i rischi annessi e connessi che ciò comporta”.