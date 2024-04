Festa di fine Ramadan: centinaia di fedeli (ma non solo) per celebrare l'interruzione del digiuno

Tavoli apparecchiati per la grande festa: tovaglie bianche, i piatti tipici della tradizione e poi gli angoli dove provare i vestiti. Ma soprattutto tantissime persone, non solo di fede islamica, che dalle 18 di ieri, venerdì 6 aprile, hanno “invaso” il cortile dell’oratorio di Renate per celebrare quel momento di festa salito alla ribalta delle cronache nazionali.

Quella festa di fine Ramadan che aveva fatto gridare la Lega allo scandalo, vedendo finire al centro delle cronache anche il parroco – don Claudio Borghi – che aveva accolto la richiesta dell’associazione “La Pace” di Renate di poter celebrare l’evento (“una festa, non un rito religioso”, ha più volte sottolineato il parroco) nel cortile dell’oratorio. Ed è stata proprio aria di festa quella che si è respirata ieri sera. Tantissimi i bambini che correvano e giocavano nel cortile, gli adulti seduti a tavola per consumare l’iftar (il pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano nel mese del Ramadan), e naturalmente la presenza sul posto delle forze dell’ordine visto il richiamo mediatico che l’evento aveva creato.

Un colpo d’occhio davvero suggestivo quello visto nel cortile dell’oratorio di Renate: le lunghe tavolate coperte da tovaglie bianche; l’odore delle spezie nell’aria; il tè preparato secondo la tradizione e l’angolo coi dolci e i datteri. Una festa alla quale hanno partecipato anche numerosi cittadini, proprio come era l’invito degli organizzatori che avevano aperto la celebrazione di fine Ramadan a tutta la comunità locale.

Una comunità che don Borghi, anche durante le celebrazioni della Settimana Santa, aveva chiamato all’apertura e all’ascolto, come aveva ricordato durante l’omelia del Giovedì Santo quando aveva parlato di “chi usa la religione per creare la guerra come era successo a Mosca, con l’Isis, con Hamas, di chi uccide in nome di Allah, ma anche di chi nei nostri ambienti strumentalizza la fede”. Un richiamo neanche troppo velato nei confronti delle polemiche sollevate dalla Lega. “Dio è comunione e non è divisione - aveva ricordato -. Se neanche mangiamo insieme per fare comunione, allora che cosa facciamo? Che senso ha che la chiesa sia così. Parliamo di integrazione e poi ci perdiamo in un bicchier d’acqua”.