Dopo le polemiche oggi è il giorno della festa: la fine del Ramadan si celebra in oratorio

Dopo una settimana di polemiche, battibecchi e rimbalzi di accuse oggi è il giorno della grande festa. Alle 18 si apriranno i cancelli dell'oratorio di Renate per ospitare la festa di fine Ramadan organizzata dall'associazione islamica "La Pace", molto attiva e nota in paese.

L'iniziativa - che ha visto accendersi le telecamere delle tv nazionali sul piccolo comune brianzolo - è stata aperta non soltanto alle persone di fede islamica, ma a tutta la cittadinanza proprio con l'obiettivo di "condividere insieme il momento della rottura del digiuno (Ramadan)", spiegano gli organizzatori. Per l’occasione è previsto un momento conviviale insieme, la prova dell’abito e per le donne un angolo di henne tatou. Come si legge nel modello di iscrizione “sarà un’occasione unica per condividere gioia e gratitudine con la comunità”.

Un'iniziativa che ha subito scatenato la polemica. La prima denuncia è arrivata dal mondo della politica con Alessandro Corbetta (capogruppo regionale della Lega) che ha dichiarato "Celebrare il Ramadan in oratorio? Mi sembra davvero inopportuno che un luogo simbolo di aggregazione cristiana ospiti la festa di fine Ramadan". A sostenere la posizione del consigliere regionale del Carroccio anche il gruppo provinciale Giovani della Lega che ha aggiunto "Sarebbe come celebrare la Pasqua e il Natale in una moschea e credo che questo non avvenga in nessuna parte del mondo - ha aggiunto la coordinatrice Francesca Villa -. Gli oratori non sono degli spazi privati da concedere a piacimento ma sono luoghi simbolo della nostra cultura cristiana e non dovrebbero essere snaturati o, peggio, regalati a chi professa una religione diversa".

A difendere la manifestazione e la scelta del parroco è stato Vincenzo Di Paolo (capogruppo del centrosinistra in consiglio provinciale) che ha ricordato che "sono inopportune le dichiarazioni del capogruppo leghista in consiglio regionale. Una polemica davvero senza senso, fuori dal mondo. Un esponente politico che pretende di insegnare a un parroco come si gestiscono gli spazi, l’opportunità di riti e celebrazioni, quale atteggiamento tenere nei confronti di esponenti di altre fedi religiose. Penso che la scelta dell’oratorio di Renate di ospitare una festa per la fine del Ramadan sia una scelta bella, saggia. Che paura abbiamo ad aprirci al confronto con altre fedi o altre esperienze spirituali? Questi incontri arricchiscono.".

Don Claudio Borghi, parroco di Renate, ha risposto per le rime alle accuse che gli sono arrivate dalla Lega e non ha apprezzato le luci della ribalta. Ha risposto alle polemiche con una lunga lettera diffusa in occasione della Pasqua e dove ha rimandato le accuse al mittente precisando a chi lo ha accusato che l'iniziativa è un momento di festa e non una celebrazione religiosa. Il sacerdote non le ha mandate a dire e nella lettera ha ricordato che "se la scelta operata dalla parrocchia di offrire un semplice cortile per un momento di festa (e non di culto come si continua a ripetere a sproposito per confondere e screditare) e pubblicamente disapprovata dai nostri zelanti custodi, sia stata opportuna o meno, sarà di esclusiva competenza di quegli organi che la comunità cristiana ha già al proprio interno, quali la diaconia e il consiglio pastorale. Questi, e solo questi, sono coloro che hanno voce circa le scelte pastorali della comunità. Pertanto, grazie degli spassionati consigli che sanno molto di campagna elettorale ormai prossima, ma il discernimento sulla questione non tocca ad altri, tanto meno ai nuovi ayatollah politici, di qualsiasi colore essi siano".

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Renate, Matteo Rigamonti, che ha ricordato di "L'amministrazione comunale è totalmente estranea alla questione e non è stata né coinvolta né informata riguardo a presunte richieste di utilizzo di strutture".