Festa di fine Ramadan all'oratorio: "Il discernimento sulla questione non tocca agli altri, tanto meno ai nuovi ayatollah politici"

Dopodomani, venerdì 5 aprile, all’oratorio di Renate si celebrerà la festa di fine Ramadan. Un evento che ha scatenato la polemica e che ha visto finire il piccolo comune brianzolo alla ribalta delle cronache nazionali. La scelta della parrocchia (o più precisamente come scrive don Claudio nella lettera diffusa nei giorni scorsi "la diaconia e il consiglio pastorale") di concedere il cortile dell’oratorio (e in caso di maltempo gli spazi interni) all’associazione “La Pace” per la festa di fine Ramadan ha scatenato il finimondo.

Il sacerdote nei giorni scorsi ha scritto una lettera, condivisa poi dal Pd di Renate sulla sua pagina Facebook, mettendo i punti sulle “i” in merito alla vicenda, bacchettando (senza citarli) i politici che sono saliti sulle barricate criticando la scelta di aprire le porte dell’oratorio all’associazione. “Tutta la questione è nata da una dichiarazione pubblica di chi, ritenendosi novello custode della fede cattolica, ha immaginato (senza peraltro alcuna richiesta) di farsi avvocato dei discepoli di Gesù - ha scritto il sacerdote - sentendosi pertanto in obbligo di intervenire su scelte non di sua competenza come lo sono quelle relative la vita interna di una comunità parrocchiale”.

Una vicenda che il sacerdote vede molto come strumentalizzazione politica, ricordando che “se la scelta operata dalla parrocchia di offrire un semplice cortile per un momento di festa (e non di culto come si continua a ripetere a sproposito per confondere e screditare) e pubblicamente disapprovata dai nostri zelanti custodi, sia stata opportuna o meno, sarà di esclusiva competenza di quegli organi che la comunità cristiana ha già al proprio interno, quali la diaconia e il consiglio pastorale. Questi, e solo questi, sono coloro che hanno voce circa le scelte pastorali della comunità. Pertanto, grazie degli spassionati consigli che sanno molto di campagna elettorale ormai prossima, ma il discernimento sulla questione non tocca ad altri, tanto meno ai nuovi ayatollah politici, di qualsiasi colore essi siano”.

Don Claudio ha poi ricordato che in paese non ci sono luoghi pubblici grandi. “Questa situazione che si è creata, probabilmente senza volontà negativa da parte negativa da parte di chiunque, evidenzia comunque almeno due criticità - conclude il sacerdote -. La necessità che il Comune possa, nel limite del possibile, garantire spazi adeguati a tutti in nome della laicità dell’Istituzione; e il secondo quello di evitare nocivi dissidi tra ‘forma’ e ‘sostanza’ col rischio di cadere nel rischio di ‘formalismo’ che spesso rende invisa a molti cittadini la macchina burocratica”.

Don Claudio conclude la sua riflessione con una preoccupazione, emersa con la vicenda che ha visto la piccola comunità renatese finire sotto le telecamere dei tg nazionali. “La criticità vera non è la presenza degli ‘altri’ non cristiani ospitati per una sera – ha scritto – quanto piuttosto la flebile qualità della vita di fede dei cosiddetti ‘nostri’ che troppo di frequnete parlano delle ‘radici cristiane di una volta’, ma faticano ad essere presenza significativa e seme fecondo e quindi credibile nella società odierna”.