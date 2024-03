Una serata di Ramadan insieme all'oratorio del paese

Una serata di Ramadan insieme all’oratorio. L’iniziativa, promossa dall’associazione La Pace Renate, si svolgerà il 5 aprile all’oratorio di Renate (via Vittorio Emanuele 25)che ospiterà la prima edizione del momento dell’iftar comunitario.

L’appuntamento è per il 5 aprile a partire dalle 18 quando, come prescrive il Corano, con il calare del sole i fedeli possono interrompere il digiuno del Ramadan. Per l’occasione è previsto un momento conviviale insieme, la prova dell’abito e per le donne un angolo di henne tatou. Come si legge nel modello di iscrizione “sarà un’occasione unica per condividere gioia e gratitudine con la comunità”. I posti sono limitati e le iscrizioni rimarranno aperte fino al 30 marzo.

Il volantino dell'iniziativa