"Ti prego Renato toglici questa maledizione"

Nulla ancora è perduto. C'è ancora la possibilità di andare in serie A. Ma forse, non basterà solo la prestazione dei giocatori, ma bisognerà liberare la squadra dalla "maledizione" del Monza che non andrà mai nella massima categoria.

E così, come riferiscono i colleghi di MonzaNews, Adriano Galliani su sollecitazione di alcuni tifosi del Monza si è rivolto a Renato Pozzetto. Sì, proprio al simpatico attore milanese, "colpevole" di aver pronunciato nel film "Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective" la battuta "Io sono del Monza, non riusciremo mai a venire in serie A". Una battuta rivolta a una giovanissima Lory Del Santo dopo un diverbio con un tifoso dell'Inter.

E così, stando a i ben informati, Galliani avrebbe telefonato a Pozzetto chiedendogli di togliere la maledizione. Che, povero Renato, mai e poi mai avrebbe pensato che quella battuta potesse, a distanza di quarant'anni, continuare a impedire ai biancorossi la scalata alla serie A. E chissà che per la prossima partita del Monza il 22 maggio quando i biancorossi incontreranno la vincente del turno prleiminare (Brescia o Perugia) l'anatema sia stato davvero eliminato, e il Monza possa finalmente realizzare il sogno dei suoi tifosi.