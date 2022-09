"Ecco perché organizziamo un corso sull'amore per i giovani in comune"

Quel corso aveva scatenato un putiferio. Non tanto per l'argomento trattato - una rassegna di incontri sul tema 'La nuova arte di amare' - quanto invece sulla scelta della location (il comune di Villasanta) e del relatore (il noto pedagosista brianzolo Raffaele Mantegazza).

La Lega era salita sulla barricate e aveva presentato un'interrogazione in merito. "Perché la scelta del comune come sede degli incontri - aveva chiesto Federico Cilfone, capogruppo del Carroccio nel comune brianzolo -. Perché, invece, non organizzarlo nella sala congressi di Villa Camperio? Quanto costa alle casse comunali? Inoltre il professor Mantegazza non è una figura estranea alla politica".

Durante il consiglio comunale l'assessore Laura Varisco ha difeso a spada tratta l'iniziativa il cui costo, per le casse comunali, è di 2 mila euro. "Negli incontri, come ben si dice nel titolo e negli argomenti che verranno discussi nelle quattro serate, si parlerà di educazione all’affettività - spiega -. In questi incontri non parleremo di sesso".

L'assessore ha difeso anche la scelta del relatore docente di scienze umane e pedagogiche al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano Bicocca, esperto di adolescenza e preadolescenza.

"Il professor Mantegazza non ha impegni politici e che non possiede alcuna tessera politica - aggiunge Varisco -. In questa sala consiliare, luogo della politica, sono presenti molti insegnanti ed educatori che sanno ben distinguere, nelle varie situazioni, i loro ruoli. Non abbiamo invitato politici a parlare di affettività e relazioni umane, non è questo il contesto. Abbiamo invitato un educatore, un formatore, un divulgatore di cultura e scienza. Non abbiamo, quindi, invitato un politico di professione".

Varisco spiega anche il motivo della scelta della sala consiliare. "La scelta del luogo, la sala consiliare, vuole significare l’apertura alla cittadinanza del luogo istituzionale per eccellenza. Spesso in questa sede è stato, giustamente, sottolineato che il comune è la casa di tutti. Aprire la sala consiliare, quindi, per incontri rivolti alla cittadinanza, in modo particolare ai giovani, significa creare un luogo di socialità e di cittadinanza aperta".

Si inizierà il 6 ottobre con l'incontro dal titolo 'Di cosa parliamo quando parliamo di sessualità. Chiarimenti linguistici e domande aperte'. Seguiranno il 13 ottobre ' Conosci te stesso per conoscere gli altri. Capire la propria sessualità, parlare della propria vita'; il 20 ottobre ' Si può ancora dichiarare il proprio amore? Affetti, linguaggi, gesti e parole'; e il 27 ottobre con 'Eros e Thanatos. La sessualità di fronte al limite, al dolore, alla morte'.