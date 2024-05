"Basta criticare le forze dell'ordine: se c'è sicurezza è grazie a loro"

“Monza, rispetto ad altre città italiane, vanta un ottimo controllo del territorio. Difficile trovare il capoluogo brianzolo agli onori delle cronache per problemi di sicurezza. Se fossi al posto di alcuni politici monzesi, elogerei il lavoro svolto dal prefetto, dal questore e da ogni singolo agente che permette tutto questo”.

A parlare è Pasquale Griesi, poliziotto brianzolo e segretario Fsp polizia di Stato, interpellato sulla polemica scoppiata lunedì sera in consiglio comunale quando il consigliere di maggioranza Lorenzo Spedo (LabMonza) ha sollevato perplessità sulle modalità di gestione della sicurezza in città. “Colpiamo lo spaccio di eroina che imperversa indisturbato nelle nostre periferie, anziché angariare i cittadini che provano a divertirsi senza arrecare danno a nessuno”, aveva spiegato il consigliere facendo riferimento anche a un “esagerato dispiegamento delle forze dell’ordine ogni volta che il centro sociale Foa Boccaccio organizza un evento”.

“Capiamo benissimo che siamo in campagna elettorale e criticare l'apparato sicurezza fa sempre comodo - continua Griesi -. Purtroppo ancora facciamo fatica a fare capire a tutta la politica che la sicurezza è patrimonio di tutti, non ha colore politico. La politica dal canto suo dovrebbe impegnarsi maggiormente a far si che Monza abbia più uomini e mezzi: bisogna investire sulla sicurezza, non criticare ogni azione posta in essere. Se ci si arroga il diritto di dover prendere decisioni al posto di chi è deputato a responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio, probabilmente non si ha ben chiaro quale sia il proprio ruolo”.

Griesi interviene anche in merito ai riferimenti del consigliere Spedo sulla gestione della sicurezza nei confronti del centro sociale Foa Boccaccio. Il rappresentante di LabMonza lamentava un eccessivo dispiegamento di poliziotti quando vengono organizzati eventi in città. “Non si è mai visto che qualcuno si lamenti per i troppi controlli verso esponenti di un centro sociale che creano danni in città con occupazioni abusive, o durante i cortei quando imbrattano la proprietà privata - continua Griesi -. C’è di mezzo l’incolumità delle persone. Nel 2023 gli attivisti del centro sociale di Monza sono stati sgomberati per tre volte dagli stabili occupati in via Timavo, via Val d’Ossola e via don Verità. Noi dell' Fsp Polizia di Stato unitamente a tanti cittadini, non possiamo fare altro che ringraziare ogni singolo operatore sul territorio che ogni giorno mette a repentaglio la propria vita con dedizione e professionalità per la sicurezza di ogni singolo cittadino”.