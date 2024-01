I residenti costretti a parcheggiare (a pagamento) nell'area di sosta dei tifosi

“Non vogliamo immaginare quello che succederà sabato, quando ci sarà Monza-Inter. Sarà un delirio di tifosi che raggiungeranno lo stadio in auto e cercheranno, chi potrà, di parcheggiare gratis nei pressi della struttura. Ormai è sempre la stessa storia: quando il Monza gioca in casa non ci sono più parcheggi per i residenti che sono costretti a mettere l’auto a pagamento, nelle aree di sosta riservate ai tifosi”. La denuncia arriva da Salvatore Russo - che vive nel quartiere di Cederna, e che ha raccolto le lamentele di molti residenti - e che alla vigilia della partita di sabato 13 gennaio che richiamerà migliaia di tifosi riporta all’attenzione delle cronache un problema che prosegue da quando il Monza è stato promosso in serie A.

“Quando il Monza gioca in casa dobbiamo mettere mano al portafoglio e pagare i parcheggi riservati ai tifosi – aggiunge Russo, che fa parte anche del direttivo cittadino della Lega -. Non tutti hanno il box o il posto auto in cortile. Inoltre, la maggior parte delle famiglie ha più di un’auto. Ci sono persone che ritornano dal lavoro, dalla spesa, dalle commissioni proprio in concomitanza della partita e non trovano il parcheggio”. Non è la prima volta che Russo si vede costretto a parcheggiare l’auto nell’area di sosta a pagamento riservata ai tifosi, sborsando ogni volta 7euro. “In passato lasciavo l’auto in via Mentana e nelle strade limitrofe - aggiunge -. Anche se non proprio dietro l’angolo, mi facevo una camminata di venti minuti dopo una giornata di lavoro e poi il giorno seguente ritornavo a prendere la macchina. Ma adesso è impossibile, visto che anche in quella zona i parcheggi sono a pagamento”. Resta la possibilità di “emigrare” in zona Cristo Re, dove c'è il Monzello. “Impossibile nei giorni della partita trovare un parcheggio anche in quella zona”, aggiunge.

Russo lancia quindi una proposta all’amministrazione. “Ben vengano i pass per i residenti per tornare a casa, ma servirebbero i pass anche per parcheggiare, destinando le strade di viale Sicilia, Amati, Pellegrini, Zuccoli, Luca della Robbia ai residenti. Naturalmente sarà necessario un ulteriore impegno di agenti di polizia locale che dovranno controllare i parcheggi. I pass non potranno essere cedibili e dovranno essere abbinati solo a una vettura. Preciso che i residenti sono ben lieti della promozione del Monza, ma non sono felici di subire questi disagi".