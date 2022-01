Gran Premio 2022: le Frecce Tricolori a Monza continueranno a volare

Le Frecce Tricolori continueranno a colorare i cieli di Monza e della Brianza in occasione del Gran Premio di Formula 1. Almeno per il prossimo. Per quest'anno lo spettacolo acrobatico è salvo.

La comunicazione nella tarda serata di ieri, martedì 25 gennaio, quando sono stati confermati gli spettacoli acrobatici in occasione del Gran Premio d'Italia e di quello in Inghilterra, a Silverstone. Il Gran Premio a Monza si correrà dal 9 all'11 settembre e anche quest'anno gli spettatori potranno ammirare il suggestivo spettacolo, uno dei momenti più attesi e applauditi della manifestazione.

L'annuncio dell'annullamento dello spettacolo neanche una settimana fa. Il circus della Formula Uno aveva decisioni di annullare le esibizioni delle pattuglie acrobatiche per motivi ambientali. Le emissioni di anidride carbonica emesse dalla pattuglia acrobatica nazionale non sono più in linea con gli standard della F1 che, tra le altre cose, punta ad azzerare il proprio impatto ambientale entro il 2030.

La misura non riguarda solo l'Italia ma gli organizzatori dei Gp di tutto il mondo. Dietro alla decisione, tuttavia, non ci sarebbero solo motivi ecologici: c'è chi sostiene che la scelta sia stata dettata anche per evitare che gli airshow possano essere considerati come esibizioni di forza militare e quindi essere sfruttati dai governi come propaganda.

Aci e politica locale avevano sollevato forti critiche, e anche il mondo dei social aveva accolto con disappunto la decisione di lasciare a terra le Frecce Tricolori. Che invece, almeno per quest'anno, potranno nuovamente decollare prima dell'inizio della gara.