Il vivaio piegato dalla tromba d'aria: "Vendiamo 8mila ciclamini, senza serre moriranno"

Vendere tutte le piantine in esposizione (o quasi) prima che arrivi il freddo. Perché la copertura della sua serra è stata distrutta dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. È l'appello lanciato nei giorni scorsi da Giulia Clamer, titolare della Flower Market di via Castellazzo a Rho.

«In tanti dopo il tornado che ha distrutto le nostre serre ci hanno contattato per chiederci come poter aiutare la nostra azienda devastata dalla tromba d’aria - ha spiegato l'azienda in un post sui social -. Abbiamo alcune piante che si trovano all’aperto poiché le serre in cui erano sono state completamente distrutte. Ci servirebbe una mano per venderle velocemente in modo tale da non doverle buttare».

L'azienda - riferiscono i colleghi di MilanoToday - ha ordinato i teloni per coprire le serre, ma prima che arrivino e vengano montati passeranno alcuni giorni. Per questo i titolari della società hanno lanciato un appello per "salvare" e vendere circa 8mila ciclamini prima che possano essere danneggiati dalle condizioni meteo. Fortunatamente solo una parte della produzione è stata interessata dal maltempo, si sono salvati gli altri 30mila ciclamini, così come le stelle di Natale