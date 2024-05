A Monza ha riaperto viale Campania

Viale Campania è stato riaperto al traffico nel pomeriggio di lunedì 13 maggio, poco prima delle 15. Dopo mesi di cantiere a seguito della grande voragine che si era aperta lo scorso 31 dicembre, l’arteria sarà percorribile a doppio senso di circolazione, lungo le due corsie esterne. Le due centrali, resteranno interdette al traffico. Il provvedimento è dettato dalla necessità di proseguire le indagini propedeutiche ad un successivo intervento di risanamento strutturale per garantire la sicurezza del collettore, vecchio di centanni.

La riapertura al traffico di Viale Campania si è resa possibile a seguito della conclusione dei lavori d’emergenza eseguiti da BrianzAcque per ripristinare la spalla l’infrastruttura, collassata la notte dello scorso 31 dicembre. Negli ultimi giorni, BrianzAcque in accordo con il comune di Monza, ha effettuato la posa delle segnaletica dalla rotonda di San Fruttuoso fino all’intersezione con via Borgazzi, per un totale di 1,2 chilometri. L’operazione di riqualificazione della grande conduttura da 2 metri per 3, interesserà l’intero viale. Temporaneamente è stata istituita una nuova rotatoria all’intersezione tra viale Campania e via Philips per consentire un ulteriore punto di attraversamento del viale oltre a quelli in corrispondenza degli impianti semaforici di via Lago Trasimeno e via Teano-Verbano- Tronto.