Grande festa per la riapertura a Monza della Biblioteca dei ragazzi

Una grande festa per celebrare la riapertura della Biblioteca dei ragazzi in piazza Trento e Trieste.

È in programma per sabato 14 ottobre, dalle 10 alle 18.30, la no - stop di festa alla Biblioteca dei ragazzi di piazza Trento e Trieste che, dopo quattro mesi di lavori, riaprirà le porte celebrando i nuovi spazi. Con tante iniziative rivolte ai piccoli lettori e ai loro accompagnatori.

Spazi rinnovati per la biblioteca

Il periodo di chiusura forzata ha consentito di completare gli interventi necessari ad adeguare la struttura alle normative antincendio previste dai vigili del fuoco e di rinnovare la distribuzione degli spazi, per un importo complessivo di 145 mila euro.

Una biblioteca "a tre livelli"

Gli spazi sono stati interamente ripensati e trasformati in luoghi di benessere, per accogliere al meglio la fascia di giovani lettori 0 - 16 anni e le loro famiglie, adeguandosi ai diversi bisogni. Il nuovo progetto biblioteconomico si è ispirato al modello della cosiddetta "Biblioteca a tre livelli" che prevede un luogo di fruizione aperto al pubblico ampliato con gli ex locali delle Raccolte storiche, un’area destinata al deposito libri a bassa circolazione e ad uffici per il personale al piano del soppalco.

I lettori più piccoli: 0 - 3 anni

L’area destinata ai "Servizi zero tre" è stata quasi triplicata e la biblioteca "Al segno della luna" (la Biblioteca dei ragazzi, appunto) si conferma uno dei principali presidi del territorio del programma nazionale "Nati per leggere", rivolto alla fascia 0 - 6 anni, capace di progettare e organizzare attività e servizi coinvolgendo tutta la rete di nonsultori, nidi e punti nascita, oltre che le scuole dell’infanzia.

La piazza delle storie

Il salone principale, precedentemente occupato da scaffali di altezza non adeguata alla fascia 6 - 10 anni, è stato trasformato in una piazza delle storie, con scaffali bassi e isole di libri per imparare e fare. In particolare il posizionamento di scaffali su ruote consente una facile trasformazione degli spazi che possono essere ampliati per ospitare spettacoli, incontri, presentazioni e laboratori.

I teen

Per i teen-agers è stata realizzata un’intera area dedicata, con libri di fiction e divulgazione, fumetti e manga, film, giochi da tavolo, posti a sedere per lo studio e la lettura, sia in gruppo che in autonomia, e una gaming zone. E’ previsto per mercoledì 25 ottobre alle 17, inoltre, il primo appuntamento del neonato lruppo di lettura chiamato "We Share Books", dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 14 anni.

Il programma della festa

Sono un top ehm... ehm tipo da biblioteca : Fatti una foto nei nuovi spazi e postala sui social tutto il giorno - da 0 a 99 anni

: Fatti una foto nei nuovi spazi e postala sui social tutto il giorno - da 0 a 99 anni Le parole per dirlo della biblioteca : Raccolta della parola che per te descrive la biblioteca tutto il giorno - per tutt* Festival delle storie

: Raccolta della parola che per te descrive la biblioteca tutto il giorno - per tutt* Festival delle storie Brianzabiblioteche naturalisti in cucina : Laboratorio a cura di Federica Buglioni alle 10.30 - bambine e bambini 6 - 10 anni con prenotazione app C’è Posto

: Laboratorio a cura di Federica Buglioni alle 10.30 - bambine e bambini 6 - 10 anni con prenotazione app C’è Posto Calvino 100 Lettura da Italo Calvino: Lettura espressiva a cura delle bibliotecarie e degli Amici volontari del sistema bibliotecario urbano alle 16.30 - dai 3 ai 99 anni con prenotazione app C’è Posto

Tutti i dettagli sul sito brianzabiblioteche