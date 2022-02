A Brugherio riapre il poliambulatorio: tornano le visite e gli esami

A Brugherio riapre il poliambulatorio. La struttura di viale Lombardia sarà nuovamente attiva da martedì 1 marzo. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Brugherio Marco Troiano. "Il rallentamento dell'andamento dei contagi consente infatti di riattivare i servizi, che erano stati sospesi per concentrare il personale nella gestione delle vaccinazioni e in altri servizi da svolgere al San Gerardo" ha spiegato il primo cittadino anticipando la riapertura dopo il periodo di chiusura in piena ondata pandemica.

A ripartire sarà il centro unico di prenotazione dove è possibile prenotare le prestazioni sanitarie sia per il poliambulatorio che per l'ospedale di Monza, se non si vuole utilizzare il sistema zerocoda; il CUP è aperto aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15. Torna poi operativo il centro prelievi, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.15. Riaprono gli ambulatori di medicina interna (mercoledì dalle 8 alle 16), otorinolaringoiatria (il giovedì dalle 8 alle 15.30 e il venerdì dalle 8 alle 12), ortopedia (lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 17), cardiologia: il martedì dalle 8 alle 13.30 e dalle 14 alle 16.30, oculistica (il martedì e il venerdì dalle 8.20 alle 16).

Le attività del consultorio proseguono il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30. Il servizio di accoglienza delle cure domiciliari è aperto il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 10.30. Proseguono anche le attività dell'UONPIA mentre le visite medico-sportive si svolgono a Monza o Oggiono e si prenotano al numero verde 840 000 701 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

L'accesso agli sportelli per la scelta e revoca, per il rinnovo delle esenzioni da reddito e per il rilascio del pin della tessera sanitaria è consentito su appuntamento, da prenotare chiamando lo 039 2334532 il giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, oppure scrivendo a sceltarevoca.brugherio@asst-monza.it