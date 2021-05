Arte e musica: la Reggia di Monza torna a splendere

In occasione della tre giorni di visite gratuite per celebrare la riapertura concerti ed esibizioni musicali

La Villa Reale torna a splendere. La Reggia riapre le porte al pubblico e in occasione dell’inaugurazione la bellezza dell’arte si accompagna al fascino della musica con installazioni e concerti.

A inaugurare la riapertura della Reggia del Piermarini dopo mesi di chiusura sarà sabato sera il concerto dei Cameristi dell’Orchestra della Scala. Dal 30 maggio al 2 giugno sono in programma quattro giorni di percorsi musicali e visivi nelle sale della Villa: saranno sessanta gli artisti che si esibiranno in oltre cinquanta performance, replicate più volte durante la giornata, che accompagneranno le visite degli ospiti.

Arte e musica, la Villa Reale torna a splendere

Portare la musica nelle sale della Reggia di Monza per trasformare gli spazi in “finestre sonore e visive” per festeggiare la riapertura al pubblico e, insieme, la riapertura del Paese all’arte, alla creatività, e soprattutto alla musica. Italian Landscapes - questo il nome del progetto - vedrà coinvolte le eccellenze della musica italiana: il Conservatorio di Milano, la Scuola di musica Claudio Abbado, l’Accademia Teatro alla Scala, il Conservatorio di musica di Cremona e alcuni tra i più significativi esponenti della musica di ricerca contemporanea, che eseguiranno le proprie composizioni inedite. Una produzione – realizzata in collaborazione con ZERO e la direzione artistica di Mirko Rizzi – pensata e plasmata sulla Reggia, un viaggio in essa e a partire da essa verso i panorami del Paese: Italian Landscapes.

Alcune tra le più belle e suggestive sale della Villa saranno il proscenio delle performance musicali. Giovanni Falzone, uno dei protagonisti del jazz italiano ed europeo dialogherà con gli echi della grande Sala da ballo. La Sala della Pendola sarà teatro delle improvvisazioni di uno dei più grandi vibrafonisti della scena continentale, Pasquale Mirra. Elena Rivoltini attrice soprano e performer, nell’Appartamento degli Imperatori di Germania tesserà un gioco di rimandi tra un repertorio “barocco contemporaneo” e architetture neobarocche della Villa. E poi la Sala da Pranzo, la Sala di ricevimento di Umberto I, l’Appartamento della Duchessa di Genova saranno gli altri spazi in cui si alterneranno tra gli altri, con composizioni inedite, Artetetra con la sua rivisitazione delle coordinate spazio-temporali della “musica dal mondo”, Laura Agnusdei con il suo progetto esplora le possibilità dell'incontro tra sax solista e composizione elettroacustica, Ricciarda Belgiojoso e Walter Prati che eseguiranno un repertorio per pianoforte giocattolo, violoncello ed elettronica.

“Per la riapertura dopo questi lunghi mesi, accogliere finalmente il pubblico, abbiamo pensato – afferma Giuseppe Distefano, Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – ad un ricchissimo percorso che mette in dialogo la musica e l'inestimabile patrimonio architettonico del complesso monumentale. È lo spalancarsi di una porta sull'orizzonte del futuro del nostro territorio e della Villa Reale che si propone di essere non solo un luogo di rilevanza internazionale ma anche casa della creatività”.

La musica entra nella Reggia

La musica “entra” in Villa Reale per non uscirne più. Questo viaggio unico rappresenta l’inizio di un percorso che la Villa intende realizzare, insieme al territorio, per essere non soltanto uno dei più importanti complessi monumentali italiani, ma la casa della creatività. Per questa ragione, e per dare il senso concreto di una ripartenza che guarda al futuro, nel concepire il programma di questi cinque giorni è stato dato grande spazio all'eccellenza alle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) lombarda e italiana, ai giovani autori e alle loro opere inedite.

La riapertura: tre giorni di visite gratuite

Dal 30 maggio al 2 giugno, sarà possibile visitare gli spazi della Reggia di Monza con ingresso libero dalle 10 alle 20. E' necessario prenotare online sul sito www.reggiadimonza.it per garantire la presenza massima di 150 persone ogni ora.